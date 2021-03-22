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Байден отказался от разговора с Путиным
Источник материала: Хартия'97
Байден отказался от разговора с Путиным
Ранее представитель Белого дома заявила, что президент США занят.
В МИД России заявили, что США не поддержали предложение президента Владимира Путина о проведении беседы с Джо Байденом.
Как сообщает
"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - заявили в российском ведомстве.
На прошлой неделе Путин сообщил, что поручит МИД начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы произойти или в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.
Отметим, что ранее представитель Белого дома Джен Псаки
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Ранее представитель Белого дома заявила, что президент США занят.
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