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Какие курсы доллара и евро установили обменники 22 марта

22.03.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какие курсы доллара и евро установили обменники 22 марта

  • 22.03.2021, 13:33
  • 1,220
Какие курсы доллара и евро установили обменники 22 марта

Доллар дорожает.

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 марта растет. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Что происходит на торгах 22 марта

На торгах курс доллара вырос на 0,29% — до 2,6047 рубля (данные на 11.33), евро упал на 0,07% — до 3,0955 рубля (данные на 11.15), а курс российского рубля снизился на 0,39% — до 3,493 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.14).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ, Статусбанк), а ниже всего — 2,608 рубля (Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк — 2,605 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,14 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 3,1 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк — 3,095 рубля.

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Теги: Курсы валют
 
 
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