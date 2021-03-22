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Песков: Возможно отключение России от SWIFT

22.03.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Песков: Возможно отключение России от SWIFT

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  • 22.03.2021, 13:30
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Песков: Возможно отключение России от SWIFT
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля заявил, что российским властям нужно быть «на чеку».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

"РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT", - заявил Песков.

По его словам, сложившаяся ситуация обязывает российские власти к тому, "чтобы быть начеку".

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Пресс-секретарь Кремля заявил, что российским властям нужно быть «на чеку».
 
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