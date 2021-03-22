РИВШ — это учреждение, играющее важную роль в организации высшего образования в нашей стране. 22 марта министр образования Игорь Карпенко представил Бондаря коллективу учреждения.





Бондарь был министром в 2017-2020 годах, а до того работал ректором Университета культуры.





Бывший ректор Республиканского института высшей школы Виктор Гайсёнок остается работать, но не сообщается, на какой должности.