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Погода в СНГ: тепло и солнечно в Казахстане, прохладно и дождливо в Армении

22.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве синоптики прогнозируют облачность, кратковременный снег и плюс три градуса. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Начало недели в Казахстане будет теплым. Прежде всего это ощутят жители южных регионов страны. В Туркестанской области воздух прогреется до 18 градусов тепла, почти столько же будет в Шымкенте и Таразе. В Алматы синоптики обещают солнце и 12. До четверга в стране праздничные выходные – отличная возможность отправиться на природу. Жители Мангистауской области едут на берег Каспийского моря в «Голубую бухту». Но зачастую после себя туристы оставляют бутылки и пакеты. Активисты и экологи просят граждан соблюдать чистоту и не превращать берег в мусорный полигон.

Беларусь

До пяти градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Ветер порывистый. Возможен мокрый снег. Большинство видов рыб в водоемах сейчас нерестятся. В Гомельской и Брестской областях рыбачить можно одной удочкой или спиннингом и только с берега, использовать лодки нельзя. Аналогичные запреты в ближайшее время введут и в других регионах. За нарушение грозит штраф до 550 долларов.

Армения

Дождь, местами со снегом – такая погода продержится в Армении до конца недели. В Ереване днем до плюс 17. Даже небольшие осадки, которые прогнозируют синоптики, не испортят весеннего настроения жителям. После работы горожане любят посидеть в кафе и ресторанах. Поэтому владельцы открытых веранд устанавливают тенты и закрытые камины.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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