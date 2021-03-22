|
Погода в СНГ: тепло и солнечно в Казахстане, прохладно и дождливо в Армении
22.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве синоптики прогнозируют облачность, кратковременный снег и плюс три градуса. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Начало недели в Казахстане будет теплым. Прежде всего это ощутят жители южных регионов страны. В Туркестанской области воздух прогреется до 18 градусов тепла, почти столько же будет в Шымкенте и Таразе. В Алматы синоптики обещают солнце и 12. До четверга в стране
Беларусь
До пяти градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Ветер порывистый. Возможен мокрый снег. Большинство видов рыб в водоемах сейчас нерестятся. В Гомельской и Брестской областях рыбачить можно одной удочкой или спиннингом и только с берега, использовать лодки нельзя. Аналогичные запреты в ближайшее время введут и в других регионах. За нарушение грозит штраф до 550 долларов.
Армения
Дождь, местами со снегом – такая погода продержится в Армении до конца недели. В Ереване днем до плюс 17. Даже небольшие осадки, которые прогнозируют синоптики, не испортят весеннего настроения жителям. После работы горожане любят посидеть в кафе и ресторанах. Поэтому владельцы открытых веранд устанавливают тенты и закрытые камины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)