Премьер-министр Литвы: У Беларуси остался лишь один путь — путь свободных людей к победе

У Беларуси остался лишь один путь — путь свободных людей к победе, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 22 марта на втором Форуме Кастуся Калиновского в Вильнюсе, который проводит литовский сейм (трансляция ведется на youtube-канале форума).



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Глава литовского правительства назвала символичным тот факт, что форум, названный в честь Калиновского, проходит в сейме — «месте, где Литва восстановила свою независимость». «Надеюсь, скоро наступит день, когда мы сможем собраться в парламенте, который будет избран народом свободной и демократической Беларуси», — сказала она, передает БелаПАН .

«Память о Калиновском, который был лидером литовского, польского и белорусского восстания, жива, но его борьба не окончится победой, пока не станет свободным каждый из трех наших народов, — заявила Шимоните. — Его имя напоминает нам сегодня, что у нас общая история. История, которая началась с Великого Княжества Литовского, а после продолжилась в Речи Посполитой. История, в которой нам пришлось пережить столетия угнетения. Наши народы сохранили стремление к свободе даже под властью царской России, взращивая своих сыновей и дочерей во время двух мировых войн, ни одна из которых не была нашей. Вместе мы пережили оккупацию, ссылки и репрессии».

«Мы видели падение Берлинской стены, а вскоре и Советского Союза. Независимая Литва и независимая Беларусь снова вернулись на карту мира. Вместе с остальным миром мы поверили, что железный занавес рухнул, но сегодня мы видим, что ошибались. Нескольким удачливым народам удается вырваться из-под занавеса и вернуться в свободный мир. Я не могу описать радость по поводу того, что моя родина входит в число этих счастливых стран. Я также чувствую искреннюю личную боль, что белорусскому народу достался лишь глоток свободы. И снова железный занавес давит на страну своим невыносимым гнетом и жестокостью. Он все больше угнетает белорусский народ, который хочет свободы», — добавила премьер-министр.

Шимоните напомнила, что в прошлом году, когда Литва «праздновала 30-летие восстановления своей независимости, будучи полноправным членом ЕС и НАТО», белорусский народ «вновь лишили своего базового права — голосовать на выборах». Она подчеркнула, что «вот уже восемь месяцев белорусов избивают, сажают в тюрьмы, исключают из вузов и увольняют просто за то, что у них есть собственное мнение, что они поднимают свой флаг и хотят быть хозяевами своей страны».

«Журналистов сажают за правду, а не за пропаганду, гражданское общество систематически разрушается, а его лидеры вынуждены покидать страну, где есть место только диктатору Лукашенко и тем, кто забит и со всем соглашается, — заявила литовский премьер. — Такую Беларусь Лукашенко создал при поддержке Кремля, и это то, что он пытается удержать до конца. Жизнь в оккупированной Литве под железным занавесом была такой же, я до сих пор это помню. Но еще отчетливее мне запомнились национальный литовский триколор и счастливые люди, провозгласившие конец режима».

Она также напомнила, что в ноябре 2019 года литовцы, белорусы и поляки под своими национальными флагами участвовали в перезахоронении останков Калиновского на вильнюсском кладбище Расу. «Мало кто мог поверить, что не пройдет и года, как сотни тысяч белорусов, требующих перемен, поднимут свои флаги не только в Минске, но и по всей Беларуси, — сказала Шимоните. — Перемены уже наступили. Люди, чьи сердца уже свободны, никогда больше не согласятся смиренно подчиняться режиму. Диктатор не может повернуть все вспять. Остается единственный путь — путь свободных людей к победе. Для белорусского народа это будет непростой и, возможно, неблизкий путь».

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в свою очередь заявила, что «идея справедливости сейчас так же актуальна, как и тысячи лет назад». Справедливость, установленная в одном конкретном обществе, по ее словам, «дает шанс всему человечеству, а несправедливость, пережитая за тысячи километров, будет иметь последствия для людей здесь и сейчас».

«В западных демократических обществах идея справедливости выкристаллизовалась в концепцию демократических ценностей, в которых права человека и верховенство закона имеют первостепенное значение, — подчеркнула она. — Эти постоянные лежат в основе консенсуса по нашим общим ценностям. К сожалению, содержание и значимость этих констант уже претерпевают трансформацию в старых демократиях Европы, точно так же, как и в обществах, которые являются странами Восточного партнерства. <…> Сегодня мы вместе и каждый из нас в отдельности должны выразить не только сочувствие Беларуси, но и показать пример ценностного подхода».

Чмилите-Нильсен сообщила, что она присоединились к инициативе «Политики за свободу» и взяла на себя обязательство сделать все возможное, чтобы добиться освобождения белорусского политзаключенного Игоря Лосика. Она призвала всех «внести свой вклад в это движение», поскольку «это не борьба Игоря, его семьи и единомышленников, это должно стать борьбой каждого».

«На парламентском уровне сейм поднял и продолжит поднимать вопрос о свободных и демократических выборах в Беларуси под опекой ОБСЕ. <…> Белорусское общество, как и весь остальной мир, в настоящее время находится в точке бифуркации, когда общество вышло из равновесия и возникла неопределенность. Мы не знаем, останется ли система прежней, или же мы перейдем на качественно новый уровень. Я не хочу рассуждать о том, в каком направлении пойдет Беларусь, но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы белорусское общество и народ стали свободными», — заявила председатель литовского сейма.