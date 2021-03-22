Топ-5 новых смартфонов, которые недавно появились в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Весна — время анонсов и выхода в продажу большинства «свежих» смартфонов от больших компаний. Многие модели уже пришли в Беларусь. Посмотрели, что это за девайсы, и выбрали пять интересных. Некоторые мы даже успели протестировать.

Xiaomi Redmi Note 10





Наверное, с учетом стоимости в Беларуси даже у официальных поставщиков, этот смартфон — одно из самых выгодных предложений по соотношению цены и качества.

Смотрите сами: девайс стоит 240 долларов (от 629 рублей) и при этом предлагает AMOLED-экран на 6,43 дюйма, защиту от брызг (IP53), возможность установки одновременно двух «симок» и карты памяти, аккумулятор емкостью в 5000 мАч — день-полтора активного использования без розетки.

С производительностью дела обстоят не так радужно, но и не безнадежно. То есть, процессора Snapdragon 678 в паре с 4 ГБ оперативной памяти хватает, чтобы поиграть даже в «генш импакт». Правда, с самыми начальными параметрами графики. Основная камера (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп), судя по оценкам пользователей, снимает лучше аналогичного по цене смартфона Samsung.



А32

На эти девайсы у производителя явно большие планы — в прошлом году Galaxy A51, предшественник новенького А52, стал одним из самых продаваемых смартфонов не только у Samsung, но и в целом по рынку во многих странах. Очевидно, что амбиций у компании в этот раз как минимум не меньше.

Galaxy А32 мы уже успели протестировать. В целом, аппарат понравился, но производительность все-таки оставляет желать лучшего. То есть, ощутимого запаса на будущее у него нет. А из-за процессора MediaTek Helio G80 преимущество в виде частоты обновления экрана (6,4 дюйма) в 90 Гц раскрывается не в полной мере. Но все равно, увеличенная частота обновления в девайсе начального уровня — это круто!

Galaxy А52 и А72 протестировать самим пока не удалось — сделаем это в ближайшее время — но, судя по материалам коллег, у этих устройств затруднений с частотой экранов в 90 Гц нет, причем как раз за счет использования более производительной платформы Qualcomm Snapdragon 720G. Приятно, что постоянной памяти в обоих телефонах — от 128 ГБ.





Что еще общего у двух телефонов? Степень защиты от воды и пыли IP67, стереодинамики, дизайн матовых задних панелей, скорость проводной подзарядки (поддерживаются 25-ваттные адаптеры питания), а также основной фотомодуль разрешением в 64 Мп, широкоугольный на 12 Мп и макро на 5 Мп. Операционная система — Android 11 с оболочкой One UI 3 (такая же установлена и в А32).

Что у телефонов отличается: диагональ дисплеев — соответственно 6,5 и 6,7 дюйма для А52 и А72, объем аккумуляторов (4500 и 5000 мАч), а также поддержка 3-кратного оптического зума в А72 за счет дополнительной телефото-камеры разрешением в 8 Мп. Кроме того, в А52 минимальный объем оперативной памяти — 4 ГБ, а в А72 — 6 ГБ.



Фото: xiaomitoday.com

Этот смартфон Xiaomi представила еще несколько месяцев назад, и официально до Беларуси он пока не добрался. Однако в интернет-магазинах устройство появляется все чаще, правда, и стоит немалых денег — но в сравнении с другими флагманскими моделями Mi 11 оно все равно сейчас дешевле.

Что в активе у смартфона: во-первых, экран на 6,81 дюйма с AMOLED-матрицей на 120 Гц с высочайшей пиковой яркостью в 1500 нит. Во-вторых, топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888 в паре как минимум с 8 ГБ оперативной памяти. Батарея — на 4600 мАч, есть быстрые проводная и беспроводная зарядки. Наконец, в активе камера с модулями разрешением в 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Последние две нужны для съемки с широким углом и для макро.

Протестировать девайс нам пока не удалось. Но в Сети говорят, что при определенных сценариях устройство может сильно нагреваться. Проверим чуть позже.