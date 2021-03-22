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Маркетолог о сыре «Президентский»: «Мы покупаем другой». — «Так вы против президента?»
22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эксперт — о побочном эффекте бренда с рискованным названием.
— Это прекрасный маркетинговый ход — и для предприятия, и очень неплохой ход со стороны пиарщиков Лукашенко, — прокомментировал на
По мнению специалиста, для продажи продукта с таким названием несложно будет задействовать административный ресурс.
— Сыр «Президентский» теперь можно предлагать всем государственным общепитам, заводским и фабричным столовым: «Вы должны у нас купить тысячу тонн сыра «Президентский». — Но мы покупаем другой. — Так вы против президента?». Это шикарный ход, — иронизирует эксперт.
Однако он предупреждает, что навязчивый маркетинг может иметь и обратный эффект.
— Можно, например, привязать сыр «Президентский» к недавней победе Лукашенко на минской лыжне и сделать слоганом кампании: «Ешьте сыр и будете бегать так же быстро на лыжах, как президент».
Но и на сыр, и на шоколад с похожим названием можно посмотреть с другой стороны после выборов 2020 года. Продукты с таким названием могут использовать и хорошие рекламисты, и маркетологи оппозиции. Например, они могут ввернуть в кампанию другой слоган: «Да я вашего президента на завтрак съел!» — предполагает эксперт по маркетингу.
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О побочном эффекте бренда с рискованным названием.
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