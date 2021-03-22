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Маркетолог о сыре «Президентский»: «Мы покупаем другой». — «Так вы против президента?»

22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт — о побочном эффекте бренда с рискованным названием.

Маркетолог о сыре «Президентский»: «Мы покупаем другой». — «Так вы против президента?»

— Это прекрасный маркетинговый ход — и для предприятия, и  очень неплохой ход со стороны пиарщиков Лукашенко, — прокомментировал на Примусе появление сыра «Президентский» эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб. — Поехать на предприятие в регион, похвалить его, сказать, вы молодцы, умеете, — это прекрасная стратегия по замазыванию того черного имиджа, который тянется за властью с августа 2020 года.

По мнению специалиста, для продажи продукта с таким названием несложно будет задействовать административный ресурс.

— Сыр «Президентский» теперь можно предлагать всем государственным общепитам, заводским и фабричным столовым: «Вы должны у нас купить тысячу тонн сыра «Президентский».  — Но мы покупаем другой. — Так вы против президента?». Это шикарный ход, — иронизирует эксперт.  

Однако он предупреждает, что навязчивый маркетинг может иметь и обратный эффект.

— Можно, например, привязать сыр «Президентский» к недавней победе Лукашенко на минской лыжне и сделать слоганом  кампании: «Ешьте сыр и будете бегать так же быстро на лыжах, как президент».

Но и на сыр, и на шоколад с похожим названием можно посмотреть  с другой стороны после выборов 2020 года. Продукты с таким названием могут использовать и хорошие рекламисты, и маркетологи оппозиции. Например, они могут ввернуть в кампанию другой слоган: «Да я вашего президента на завтрак съел!» — предполагает эксперт по маркетингу.

 
 
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