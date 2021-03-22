Хотел уехать в Польшу «на огурцы», но за полтора месяца визу так и не сделали. Турфирма: «Подвели поляки»

Источник материала: Onliner

В редакцию обратился Максим Макаренко, заключивший договор с фирмой «ТУТ-трэвел» на оформление сезонной рабочей визы в Польшу. По рукам ударили первого февраля, но к концу месяца визы герой не увидел. Спустя еще месяц Максиму вернули деньги, по словам героя, ему ничего не объяснили и не извинились. Нам сказали, что всему виной третья сторона.

— Первого февраля я подал документы, хотел сделать сезонную визу для работы в Польше, планировал поехать в теплицы на огурцы. Со мной составили договор, взяли предоплату — 200 рублей. Директор фирмы мне сказал, что все будет вовремя, даже быстрее установленного договором срока. Ну, я подумал, быстрее — значит быстрее, главное, чтоб сделали, — рассказывает Максим.





Герой внес предоплату и стал ждать, но уехать на огурцы в польские теплицы так и не смог.

— Звонил директору каждый день, на какой стадии моя виза, мне не сообщали, говорили, что «вот-вот будет». Полтора месяца ждал, а потом мне говорят, что ничего не сделают. Понимаю, что всякое может быть, но, если бы он меня предупредил, что у него что-то не получается, я бы нашел другое агентство, и все было бы хорошо. Но меня же уверяли, что все будет в срок. А я просто потерял время, месяц сидел без работы и сейчас не уехал, из-за чего у меня осложненное финансовое положение. Деньги он вернул не сам, а через своего сотрудника, даже не извинился.



















Если перейти из межличностной плоскости в юридическую, все становится куда проще, в договоре черным по белому написано: исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц (решение консульского учреждения), в чьей компетенции и находится решение о выдаче визы.





Мы связались с Глебом Ларионовым — директором фирмы «ТУТ-трэвел», и тот рассказал, почему визу так и не удалось получить.

— У нас много клиентов, и иногда такое бывает, что приглашение просто не выдается. Как только нам стало известно, что приглашение Максиму не выдадут, мы в тот же день ему об этом сообщили. Он попросил вернуть деньги, и мы в тот же день с ним рассчитались. Дело в том, что мы никак не могли повлиять на эту ситуацию. Мы сказали, что нас подставили поляки, поэтому либо нужно подождать еще один месяц, и мы переподадим документы в другие органы, либо вернуть деньги. Это все делается через официальный орган, и, в силу того что он загружен или пандемия, он может затянуть выдачу документов. Периодически такое случается, это абсолютно нормальная ситуация. Клиент видит, что это мы «косячим», и я его прекрасно понимаю, поэтому решено было вернуть деньги.