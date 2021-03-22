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ГАИ начала рассылать «письма счастья» за непройденный техосмотр
Источник материала: Tut.by
Камеры автоматической фиксации теперь будут «ловить» не только лихачей, но и тех, кто ездит без техосмотра. Об этом
До сих пор водители в Беларуси получали «письма счастья» от ГАИ за нарушение скорости, а также за парковку под знаком. Однако в новом КоАП прописали возможность фиксации на камеру и других нарушений: проезд на красный свет, выезд на встречку или полосу для движения общественного транспорта, езда без техосмотра и так далее. То есть технически эти возможности были и раньше, теперь их прописали на законодательном уровне.
После принятия нового КоАП появились слухи, что штрафы за непройденный техосмотр начнут присылать по почте уже с 1 марта, что вызвало
Теперь же камеры будут фиксировать номера проезжающих автомобилей, сверяться с базой, и если машины в списке тех, кто прошел ТО, не окажется, собственнику придет «письмо счастья».
Отметим, что непройденный техосмотр относится к тем нарушениям, за которые
В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо – собственник или владелец транспортного средства.
В соответствии с положениями нового КоАП, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00.00 до 23.59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.
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Теперь камеры автоматической фиксации будут «ловить» не только тех, кто превышает скорость, но и тех, кто ездит без техосмотра.
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