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ГАИ начала рассылать «письма счастья» за непройденный техосмотр
Источник материала: Хартия'97
ГАИ начала рассылать «письма счастья» за непройденный техосмотр
Камеры автоматической фиксации теперь будут «ловить» тех, кто ездит без техосмотра.
Камеры автоматической фиксации теперь будут «ловить» не только лихачей, но и тех, кто ездит без техосмотра. Об этом сообщает
До сих пор водители в Беларуси получали «письма счастья» от ГАИ за нарушение скорости, а также за парковку под знаком. Однако в новом КоАП прописали возможность фиксации на камеру и других нарушений: проезд на красный свет, выезд на встречку или полосу для движения общественного транспорта, езда без техосмотра и так далее. То есть, технически эти возможности были и раньше, теперь их прописали на законодательном уровне.
После принятия нового КоАП появились слухи, что штрафы за непройденный техосмотр начнут присылать по почте уже с 1 марта, что вызвало небывалый ажиотаж на станциях диагностики. Однако, с приходом весны норма не заработала: ГАИ и другим заинтересованным понадобилось время, чтобы наладить работу системы.
Теперь же камеры будут фиксировать номера проезжающих автомобилей, сверяться с базой и если машины в списке тех, кто прошел ТО, не окажется, собственнику придет «письмо счастья».
Отметим, что непройденный техосмотр, относится к тем нарушениям, за которые в первый раз накажут не штрафом, а предупреждением. Правда, при условии, что до этого в течение года за ТО не штрафовали. В этом случае, в письме от ГАИ придет постановление с предупреждением.
В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо – собственник или владелец транспортного средства.
В соответствии с положениями нового КоАП, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.
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Камеры автоматической фиксации теперь будут «ловить» тех, кто ездит без техосмотра.
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