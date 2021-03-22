Источник материала: Хартия'97

ГАИ начала рассылать «письма счастья» за непройденный техосмотр 3 22.03.2021, 14:59

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Фото: bymedia

Камеры автоматической фиксации теперь будут «ловить» тех, кто ездит без техосмотра.

Камеры автоматической фиксации теперь будут «ловить» не только лихачей, но и тех, кто ездит без техосмотра. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу МВД. Напомним, рассылать «письма счастья» за это нарушение позволил новый КоАП, который вступил в силу с 1 марта. Правда, если в течение предыдущего года штрафов за ТО не было, в первый раз придет постановление не со штрафом, а с предупреждением.

До сих пор водители в Беларуси получали «письма счастья» от ГАИ за нарушение скорости, а также за парковку под знаком. Однако в новом КоАП прописали возможность фиксации на камеру и других нарушений: проезд на красный свет, выезд на встречку или полосу для движения общественного транспорта, езда без техосмотра и так далее. То есть, технически эти возможности были и раньше, теперь их прописали на законодательном уровне.

После принятия нового КоАП появились слухи, что штрафы за непройденный техосмотр начнут присылать по почте уже с 1 марта, что вызвало небывалый ажиотаж на станциях диагностики. Однако, с приходом весны норма не заработала: ГАИ и другим заинтересованным понадобилось время, чтобы наладить работу системы.

Теперь же камеры будут фиксировать номера проезжающих автомобилей, сверяться с базой и если машины в списке тех, кто прошел ТО, не окажется, собственнику придет «письмо счастья».

Отметим, что непройденный техосмотр, относится к тем нарушениям, за которые в первый раз накажут не штрафом, а предупреждением. Правда, при условии, что до этого в течение года за ТО не штрафовали. В этом случае, в письме от ГАИ придет постановление с предупреждением.

В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо – собственник или владелец транспортного средства.

В соответствии с положениями нового КоАП, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.

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