Источник материала: Хартия'97

Ученые: Кратер на Титане оказался подходящим местом для зарождения жизни 1 22.03.2021, 14:46

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На Титане могли появиться теплое озеро, полное воды и органики.

Спутник Сатурна Титан по праву считается одним из самых любопытных тел во всей Солнечной системе. Помимо Земли, только там существует глобальный круговорот жидкости с морями и озерами, которые испаряются в облака и проливаются дождями. Правда, на огромном удалении от Солнца и при леденящем холоде вода на Титане сохраняется исключительно в виде льда, а роль жидкости играют легкие углеводороды — в основном метан, пишет сайт naked-science.ru .

Жидкая вода, возможно, присутствует глубже, под ледяной корой Титана, толщина которой оценивается в сотню километров. Это уникальный мир, и его динамика теоретически допускает даже существование местной жизни, пусть и весьма непохожей на нашу. На такую возможность указывает и новая работа, представленная недавно на 52-й Конференции по исследованиям Луны и планет (LPSC).



Изрезанный ландшафт Титана, снятый зондом Hyugens с высоты 10 километров

фото: ESA, NASA, JPL, University of Arizona

Ее авторы — большая команда ученых из Европы, Бразилии и США — показали, что вода из недр Титана хотя бы иногда должна смешиваться с углеводородами на поверхности, создавая благоприятную биохимическую среду. Происходит это благодаря трещинам, которые появляются в коре спутника из-за столкновений с кометами и астероидами.

Исследователи смоделировали столкновение, которое должно было привести к появлению крупнейшего на Титане ударного кратера: Менрва насчитывает около 425 километров в поперечнике, а его возраст оценивают примерно в миллиард лет. Расчеты показали, что он мог возникнуть из-за падения небесного тела диаметром 34 километра и на скорости около семи километров в секунду. Энергии удара было достаточно для появления на поверхности не только воды, но и жидкого водного озера, которое замерзало в течение миллиона лет.

По мнению авторов работы, этого вполне могло хватить для зарождения первых примитивных организмов и запуска мощных механизмов биологической эволюции. Возможно, и Менрва в этом не одинок: появление других крупных кратеров могло сопровождаться таким же нагреванием и перемешиванием воды и органических веществ. Окончательно подтвердить это сможет будущая миссия NASA Dragonfly, которая должна стартовать в 2027 году и в 2038-м прибыть на Титан.

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