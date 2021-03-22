﻿ Ученые: Кратер на Титане оказался подходящим местом для зарождения жизни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые: Кратер на Титане оказался подходящим местом для зарождения жизни

22.03.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые: Кратер на Титане оказался подходящим местом для зарождения жизни

1
  • 22.03.2021, 14:46
  • 1,098
Ученые: Кратер на Титане оказался подходящим местом для зарождения жизни

На Титане могли появиться теплое озеро, полное воды и органики.

Спутник Сатурна Титан по праву считается одним из самых любопытных тел во всей Солнечной системе. Помимо Земли, только там существует глобальный круговорот жидкости с морями и озерами, которые испаряются в облака и проливаются дождями. Правда, на огромном удалении от Солнца и при леденящем холоде вода на Титане сохраняется исключительно в виде льда, а роль жидкости играют легкие углеводороды — в основном метан, пишет сайт naked-science.ru.

Жидкая вода, возможно, присутствует глубже, под ледяной корой Титана, толщина которой оценивается в сотню километров. Это уникальный мир, и его динамика теоретически допускает даже существование местной жизни, пусть и весьма непохожей на нашу. На такую возможность указывает и новая работа, представленная недавно на 52-й Конференции по исследованиям Луны и планет (LPSC).


Изрезанный ландшафт Титана, снятый зондом Hyugens с высоты 10 километров
фото: ESA, NASA, JPL, University of Arizona

Ее авторы — большая команда ученых из Европы, Бразилии и США — показали, что вода из недр Титана хотя бы иногда должна смешиваться с углеводородами на поверхности, создавая благоприятную биохимическую среду. Происходит это благодаря трещинам, которые появляются в коре спутника из-за столкновений с кометами и астероидами.

Исследователи смоделировали столкновение, которое должно было привести к появлению крупнейшего на Титане ударного кратера: Менрва насчитывает около 425 километров в поперечнике, а его возраст оценивают примерно в миллиард лет. Расчеты показали, что он мог возникнуть из-за падения небесного тела диаметром 34 километра и на скорости около семи километров в секунду. Энергии удара было достаточно для появления на поверхности не только воды, но и жидкого водного озера, которое замерзало в течение миллиона лет.

По мнению авторов работы, этого вполне могло хватить для зарождения первых примитивных организмов и запуска мощных механизмов биологической эволюции. Возможно, и Менрва в этом не одинок: появление других крупных кратеров могло сопровождаться таким же нагреванием и перемешиванием воды и органических веществ. Окончательно подтвердить это сможет будущая миссия NASA Dragonfly, которая должна стартовать в 2027 году и в 2038-м прибыть на Титан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Титане могли появиться теплое озеро, полное воды и органики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Литвы: У Беларуси остался лишь один путь — путь свободных людей к победе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by