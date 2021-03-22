Источник материала: Хартия'97

Румынский город отменил плату за проезд в общественном транспорте по пятницам 22.03.2021, 14:45

Фото: travelask.ru

Вдобавок власти собираются установить больше зарядочных станций для электромобилей и электросамокатов.

Город Клуж-Напока на северо-западе Румынии объявил кампанию «Зеленые пятницы». Начиная с апреля по пятницам проезд на городском общественном транспорте будет бесплатным. Так власти города надеются поддержать тех, кто готов отказаться от личного автомобиля для поездок на работу, пишет «Европульс» .

Помимо этого планируется развивать велодвижение и заменять автобусы электробусами. Вдобавок власти собираются установить больше зарядочных станций для электромобилей и электросамокатов. К 2030 году власти планируют сделать весь общественный транспорт электрическим и не загрязняющим атмосферу.

Другие европейские города тоже отменяют плату за проезд на общественном транспорте, чтобы бороться с загрязнением атмосферы, изменением климата и пробками. Например, в Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. В Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет (благодаря этой мере власти в том числе хотят снизить автопробег родителей, которые будут реже подвозить детей до школы на машине), в Брюсселе проезд бесплатный для молодежи до 25 лет. А в Люксембурге вообще отменили плату за проезд.

Сам Клуж-Напока тоже уже экспериментировал с общественным транспортом. В прошлом году в рамках Европейской недели спорта билет на автобус можно было получить, сделав 20 приседаний перед специальным автоматом. Правда, та акция посвящалась здоровому образу жизни, а не борьбе за чистый воздух.

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