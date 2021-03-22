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Румынский город отменил плату за проезд в общественном транспорте по пятницам

22.03.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Румынский город отменил плату за проезд в общественном транспорте по пятницам

  • 22.03.2021, 14:45
Румынский город отменил плату за проезд в общественном транспорте по пятницам
Фото: travelask.ru

Вдобавок власти собираются установить больше зарядочных станций для электромобилей и электросамокатов.

Город Клуж-Напока на северо-западе Румынии объявил кампанию «Зеленые пятницы». Начиная с апреля по пятницам проезд на городском общественном транспорте будет бесплатным. Так власти города надеются поддержать тех, кто готов отказаться от личного автомобиля для поездок на работу, пишет «Европульс».

Помимо этого планируется развивать велодвижение и заменять автобусы электробусами. Вдобавок власти собираются установить больше зарядочных станций для электромобилей и электросамокатов. К 2030 году власти планируют сделать весь общественный транспорт электрическим и не загрязняющим атмосферу.

Другие европейские города тоже отменяют плату за проезд на общественном транспорте, чтобы бороться с загрязнением атмосферы, изменением климата и пробками. Например, в Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. В Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет (благодаря этой мере власти в том числе хотят снизить автопробег родителей, которые будут реже подвозить детей до школы на машине), в Брюсселе проезд бесплатный для молодежи до 25 лет. А в Люксембурге вообще отменили плату за проезд.

Сам Клуж-Напока тоже уже экспериментировал с общественным транспортом. В прошлом году в рамках Европейской недели спорта билет на автобус можно было получить, сделав 20 приседаний перед специальным автоматом. Правда, та акция посвящалась здоровому образу жизни, а не борьбе за чистый воздух.

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Вдобавок власти собираются установить больше зарядочных станций для электромобилей и электросамокатов.
 
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