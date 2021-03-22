Виктор Ганчаренко ушёл из ЦСКА

"За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения", — говорит белорусский специалист.





С ЦСКА он завоевывал Суперкубок России, дважды брал серебро российской премьер-лиги, однажды дошел до 1/4 финала Лиги Европы. Но главного — чемпионства в российском чемпионате — за эти годы армейцы так и не завоевали. В этом сезоне команда уже потеряла шансы на борьбу за золото.





Виктору Ганчаренко 43 года. Он бывший главный тренер БАТЭ. В России работает с 2013 года, тренировал "Кубань", "Урал", "Уфу".





Ожидается, что новым главным тренером армейцев будет Ивица Олич.



