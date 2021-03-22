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Песков: Лукашенко не мог обещать Путину конституционную реформу
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко не мог давать обещаний относительно конституционной реформы российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку это внутреннее дело Беларуси.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"У них были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что Лукашенко информировал Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе", - отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что "тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал". "Это внутреннее дело Беларуси", - объяснил Песков.
Напомним,19 марта Лукашенко заявил, что в беседах с Путиным не давал обещаний относительно конституционной реформы, эту тему они обсуждали лишь в общих чертах.
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Александр Лукашенко не мог давать обещаний относительно конституционной реформы российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку это внутреннее дело Беларуси.
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