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Песков: Лукашенко не мог обещать Путину конституционную реформу

22.03.2021 15:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко не мог давать обещаний относительно конституционной реформы российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку это внутреннее дело Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"У них  были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что  Лукашенко информировал Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал". "Это внутреннее дело Беларуси", - объяснил Песков.

Напомним,19 марта Лукашенко заявил, что в беседах с Путиным не давал обещаний относительно конституционной реформы, эту тему они обсуждали лишь в общих чертах.
 
 
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Александр Лукашенко не мог давать обещаний относительно конституционной реформы российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку это внутреннее дело Беларуси.
 
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