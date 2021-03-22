Телеканал CNN опубликовал историю минчанина об изнасиловании дубинкой за отказ разблокировать телефон

материале приводится история жителя kyky.org приводится история жителя Минска , который рассказал, что подвергся сексуальному насилию за отказ сообщить пароль от своего телефона, пишет





«Минчанин Андрей рассказал, что его изнасиловали дубинкой, пытаясь заставить разблокировать телефон, — пишет CNN. — Силовики хотели узнать личности знакомых ему протестующих, объяснил он, попросив, чтобы некоторые детали пережитого им опыта и его настоящее имя не были раскрыты из соображений безопасности.





Андрей говорит, что отказался назвать пароль от телефона и был избит: «Они ударили меня снова. Вероятно, я получил черепно-мозговую травму, поскольку я начал чувствовать сильное головокружение. Мне вообще было трудно двигаться».





Затем милиционер пригрозил использовать дубинку, попросил у коллег презерватив и взял нож: «Этим ножом он разрезал мое нижнее белье и опять попросил дать пароль. Я вновь отказался, и тогда он сделал то, что сделал».





Кроме того, телеканал обнародовал кадры с регистраторов силовиков, снятые 13 сентября 2020 года.





Эти жуткие видео CNN получил от активистов инициативы By_Pol.







