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«Лучше, чем пятое поколение». В Китае разрабатывают технологии невидимости для обычных самолетов

22.03.2021 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская авиастроительная корпорация Shenyang Aircraft Corporation разрабатывает технологии радиолокационной малозаметности, пригодные для использования истребителями четвертого поколения. Об этом сообщает Military Watch.


Фото: wikipedia.org

Shenyang Aircraft Corporation — одна из самых успешных авиаконструкторских компаний Китая, ответственная за производство перехватчика J-8 и тяжелых истребителей J-11, J-15 и J-16. Сегодня КНР — единственная страна, кроме США, серийно производящая самолеты-невидимки. Технологии, используемые в них, сейчас хотят адаптировать для самолетов четвертого поколения. Это позволит создать модернизированные машины поколения «4++», однако с низкой радиолокационной заметностью.

Правда, полноценный «стелс» так вряд ли получится: для самолетов-невидимок нужен специально сконструированный планер, но сделать самолет менее заметным на радарах вполне возможно.

При этом, отмечает Military Watch, самолеты четвертого поколения с некоторыми элементами стелс-истребителей могут иметь преимущество даже по сравнению с «настоящим» пятым поколением. Так, они потребляют меньше топлива, более дешевы в обслуживании и ремонте, и их больше. Также такие истребители не ограничены возможностью нести вооружение и топливо исключительно внутри корпуса, что дает возможность нести больше ракет и расширить радиус действия.

Вероятно, в будущем крупнейшие военные державы будут ориентироваться как раз на адаптацию технологий пятого поколения к более старым самолетам.

Китайцы считают, что компания Shenyang продвинулась в развитии технологий малозаметности дальше, чем производители американского F-22 Raptor. Также отсутствие необходимости использовать специально сконструированный малозаметный планер означает, что «невидимками» в перспективе можно делать не только истребители, но и бомбардировщики, штурмовики, беспилотники и другие машины.

Так, в перспективном истребителе J-10C для снижения заметности используется радиолокация, уменьшающая поперечное сечение корпуса, и особые покрытия, которые в сочетании с небольшими габаритами значительно затрудняют обнаружение самолета по сравнению с обычными истребителями поколений «4+» и «4++». Аналогичные меры можно принять по отношению к большинству основных истребителей НОАК.

 
 
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С интегрированием новых технологий даже истребители, основанные на старых советских моделях, могут стать малозаметными.
 
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