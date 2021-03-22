Один из главных театральных хитов Беларуси бесплатно покажут на весь мир

Источник материала: Tut.by

Во Всемирный день театра в Сети покажут спектакль «Шлюб з ветрам» Республиканского театра белорусской драматургии — одну из самых громких премьер последних лет. Желающие из любой точки мира смогут бесплатно присоединиться к трансляции из РТБД. Онлайн-показ начнется 27 марта в 19.00 по минскому времени.



Сцена из спектакля «Шлюб з ветрам». Фото: Евгений Ерчак

«Шлюб з ветрам» — это театральное свадебное застолье, где никто не говорит ни слова, зато все поют. И каждая песня становится историей чьей-то жизни или смерти, любви, боли, радости или горя, которая понятна и близка любому человеку. Используя красоту и мудрость белорусского фольклора, авторы спектакля Евгений Корняг и Екатерина Аверкова вместе с актерами дают зрителю возможность услышать голоса предков и почувствовать связь со своими корнями.

Премьера состоялась в декабре 2019 года. В 2020 году «Шлюб з ветрам» был отмечен премией «Театральная Беларусь» как лучший спектакль в стране и сейчас остается одной из самых популярных постановок Республиканского театра белорусской драматургии.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

Посмотреть «Шлюб з ветрам» в офлайне тоже можно: билеты ищите тут .

Когда: 27 марта, 19.00

Где: онлайн

Сколько: бесплатно