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Один из главных театральных хитов Беларуси бесплатно покажут на весь мир
Источник материала: Tut.by
Во Всемирный день театра в Сети покажут спектакль
«Шлюб з ветрам» — это театральное свадебное застолье, где никто не говорит ни слова, зато все поют. И каждая песня становится историей чьей-то жизни или смерти, любви, боли, радости или горя, которая понятна и близка любому человеку. Используя красоту и мудрость белорусского фольклора, авторы спектакля Евгений Корняг и Екатерина Аверкова вместе с актерами дают зрителю возможность услышать голоса предков и почувствовать связь со своими корнями.
Премьера состоялась в декабре 2019 года. В 2020 году «Шлюб з ветрам» был отмечен премией «Театральная Беларусь» как лучший спектакль в стране и сейчас остается одной из самых популярных постановок Республиканского театра белорусской драматургии.
Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.
Посмотреть «Шлюб з ветрам» в офлайне тоже можно: билеты ищите
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Во Всемирный день театра в Сети покажут спектакль «Шлюб з ветрам» Республиканского театра белорусской драматургии - одну из самых громких премьер последних лет....
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