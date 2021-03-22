ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Гончаренко прокомментировал уход из ЦСКА

22.03.2021 15:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский специалист Виктор Гончаренко прокомментировал свой уход с поста главного тренера московского ЦСКА.


Фото: ПФК ЦСКА

«Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам.

Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Гончаренко официальный сайт московских «армейцев».

Напомним, что контракт Виктора Гончаренко и ЦСКА расторгнут по обоюдному согласию. На этой должности его заменит хорват Ивица Олич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Виктор Гончаренко прокомментировал свой уход с поста главного тренера московского ЦСКА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеканал CNN опубликовал историю минчанина об изнасиловании дубинкой за отказ разблокировать телефон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by