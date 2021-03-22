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Телеканал CNN опубликовал историю минчанина, заявившего об изнасиловании дубинкой за отказ разблокировать телефон

22.03.2021 15:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американский телеканал CNN на своем сайте выпустил большую статью о действиях беларуских силовиков во время протестов. В материале приводится история жителя Минска, утверждающего, что он подвергся сексуальному насилию за отказ сообщить пароль от своего телефона.

«Минчанин Андрей рассказал, что его изнасиловали дубинкой, пытаясь заставить разблокировать телефон, — пишет CNN. — Силовики хотели узнать личности знакомых ему протестующих, объяснил он, попросив, чтобы некоторые детали пережитого им опыта и его настоящее имя не были раскрыты из соображений безопасности.

Андрей говорит, что отказался назвать пароль от телефона и был избит: «Они ударили меня снова. Вероятно, я получил черепно-мозговую травму, поскольку я начал чувствовать сильное головокружение. Мне вообще было трудно двигаться».

Затем милиционер пригрозил использовать дубинку, попросил у коллег презерватив и взял нож: «Этим ножом он разрезал мое нижнее белье и опять попросил дать пароль. Я вновь отказался, и тогда он сделал то, что сделал».

Кроме того, телеканал обнародовал кадры с регистраторов силовиков, снятые 13 сентября 2020 года. Эти жуткие видео CNN получил от активистов инициативы By_Pol.

Ещё не всё

 
Теги: Минск
 
 
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Американский телеканал CNN на своем сайте выпустил большую статью о действиях беларуских силовиков во время протестов. В материале приводится история жителя...
 
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