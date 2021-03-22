Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Госавтоинспекция начала рассылку "писем счастья" за отсутствие техосмотра, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

Новшество предусмотрено новым КоАП , который заработал с 1 марта. Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки/стоянки, штрафовать начали за отсутствие ТО. Фиксируют нарушения камеры, работающие в автоматическом режиме. Они распознают регистрационный номер транспортного средства и сверяют его с базой данных АИС "Белтехосмотр" на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Если нет техосмотра и нарушение зафиксировано впервые, владельца авто освободят от административной ответственности – вынесут только предупреждение. Однако в следующий раз, подчеркивают в ГАИ, собственнику дадут штраф 0,5 базовой величины (14,5 рублей).

Инспекторы отмечают, что, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), владелец авто будет привлечен к ответственности только один раз. В случае несогласия решение может быть обжаловано в подразделение ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.

Ранее в УГАИ МВД отмечали Sputnik, что техническая сторона отправки "писем счастья" за непройденный техосмотр еще не отработана.

"Дело в том, что с 1 марта в Кодекс вступают изменения, которые касаются в том числе и ПДД. То есть законодательная возможность штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно уже будет реализована. Что касается технической стороны вопроса, речи об этом пока не идет", – сказал Sputnik cтарший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй.

После этого белорусские водители, всерьез взволновавшиеся возможными финансовыми потерями, создали очередной ажиотаж на станциях диагностики.

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