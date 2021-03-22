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В Беларуси начали присылать "письма счастья" за отсутствие техосмотра
22.03.2021 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Госавтоинспекция начала рассылку "писем счастья" за отсутствие техосмотра, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.
Новшество предусмотрено
Если нет техосмотра и нарушение зафиксировано впервые, владельца авто освободят от административной ответственности – вынесут только предупреждение. Однако в следующий раз, подчеркивают в ГАИ, собственнику дадут штраф 0,5 базовой величины (14,5 рублей).
Инспекторы отмечают, что, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), владелец авто будет привлечен к ответственности только один раз. В случае несогласия решение может быть обжаловано в подразделение ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.
Ранее в УГАИ МВД отмечали Sputnik, что техническая сторона отправки "писем счастья" за непройденный техосмотр еще не отработана.
"Дело в том, что с 1 марта в Кодекс вступают изменения, которые касаются в том числе и ПДД. То есть законодательная возможность штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно уже будет реализована. Что касается технической стороны вопроса, речи об этом пока не идет", – сказал Sputnik cтарший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй.
После этого белорусские водители, всерьез взволновавшиеся возможными финансовыми потерями,
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Если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток, автовладелец будет привлечен к административной ответственности только один раз.
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