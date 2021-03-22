Готовы ли госорганы делиться своими полномочиями с бизнесом

Законопроект «О саморегулируемых организациях», который уже прошел первое чтение в Палате представителей, содержит концептуальные недоработки, считают в предпринимательских и профессиональных союзах.





Споры о том, каким должен быть закон о саморегулируемых организациях (СРО) и какие нормы следует в него включить, велись давно — концепция законопроекта была разработана Министерством юстиции еще в 2013 году. За прошедшее время было подготовлено несколько вариантов, однако они не устраивали то правительство, то бизнес-сообщество.

В ноябре 2020 года депутаты приняли в первом чтении измененный законопроект «О саморегулируемых организациях» . Однако и он, считают эксперты, имеет существенные недоработки.

Главной идеей создания СРО является распределение функций контроля и надзора за деятельностью субъектов в определенной сфере и ответственности за их действия между государством и самими участниками рынка. Организации должны самостоятельно вырабатывать стандарты и правила определенных видов предпринимательской или профессиональной деятельности.

По сути, речь идет о том, чтобы передать отраслевым объединениям частично или полностью полномочия по регулированию вида деятельности. Но при этом должен быть определен уполномоченный государственный орган, который бы реализовывал политику в области саморегулирования как такового.

Предполагается, что закон будет способствовать дебюрократизации бизнеса, однако есть опасение, что, приняв его в той редакции, которая представлена сейчас, за предпринимателями будет установлен еще более жесткий контроль. Об этом в комментарии для Naviny.by заявил сопредседатель и директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР) Виктор Маргелов.

«Мы категорически не поддерживаем принятие закона в данной редакции , — сказал он. — Общее настроение предпринимателей на этот проект очень настороженное. Есть огромные риски, что вместо дебюрократизации мы получим структуру, которая будет осуществлять еще более жесткий контроль за предпринимателями, причем за их же деньги».

По словам директора бизнес-союза, государство выстраивает вертикаль и говорит: «Ребята, правила будем формировать мы, а вы будете собирать деньги и сами себя контролировать по нашим правилам».

Предложенный проект закона в целом не позволяет ответить, в состоянии ли он положительно изменить предпринимательский климат в стране и способствовать развитию предпринимательской инициативы, конкурентоспособности создаваемой продукции и качества услуг, уверен Маргелов.

МССПиР направил в конце февраля свои замечания в постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам Совета Республики, где говорится, что «предлагаемая структура СРО с учетом функций, организации деятельности, подотчетности, возлагаемой ответственности — громоздкая, затратная и малореализуемая».

Разумеется, закон могут принять, но он не будет работать, считает лидер предпринимательского движения, потому что в нем детально не прописаны принципиальные вещи, в первую очередь — порядок передачи полномочий по регулированию от госорганов саморегулируемым организациям. Также недостаточно четко оговорены взаимоотношения саморегулируемых организаций с госорганами и внутренние взаимоотношения в саморегулируемых организациях.

«О какой самостоятельности предпринимательской деятельности может идти речь, если уполномоченный орган реализует государственную политику по вопросам саморегулирования в соответствующей сфере; принимает решение о присвоении некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации и об утрате ею такого статуса; определяет принципы оценки соблюдения членами саморегулируемой организации правил предпринимательской (профессиональной) деятельности и условий членства в саморегулируемой организации; обобщает практику и проводит анализ деятельности соответствующих саморегулируемых организаций; устанавливает форму годового отчета о деятельности саморегулируемой организации?» — задает вопрос руководитель МССПиР в письме.

Директор Ассоциации рекламных организаций (АРО) Валерий Боднарь также считает, что документ содержит концептуальные недоработки, которые не позволят успешно развиваться саморегулированию в стране. По его словам, АРО также направило в парламент свой отзыв на законопроект.

«Этот вариант закона нерабочий, он мертвый. Там нет главного — не определен порядок передачи полномочий по регулированию от госорганов саморегулируемым организациям. Об этом в законе нет ни фразы. Готовы ли госорганы вообще делиться своими полномочиями? Если нет, тогда зачем нам нужен закон?» — заявил Валерий Боднарь.

Помимо прочего, в законе не определены виды деятельности, для которых членство в СРО является обязательными, что может заменить лицензирование, аттестацию и сертификацию. Сейчас, например, в Беларуси уже есть обязательные организации для нотариусов, адвокатов, налоговых консультантов, аудиторов.

В законопроекте нет положения о том, что статус саморегулируемой организации не может быть присвоен действующим некоммерческим бизнес-объединениям, которые являются инструментом защиты интересов бизнеса, отмечается в письме АРО.

По мнению рекламщиков, саморегулируемая организация должна быть максимально независима, должна регулировать весь спектр взаимоотношений и учитывать интересы всех игроков в конкретной отрасли (государство, поставщики и потребители товаров или услуг).

Директор Ассоциации рекламных организаций уверен, что бизнес, безусловно, нуждается в создании законодательной базы по саморегулируемым организациям. Опыт зарубежных стран, в частности России и Украины, показывает, что саморегулирование в предпринимательской и профессиональной деятельности отлично работает. Например, в рекламе такая организация могла бы взять функции третейского судьи в спорах между рекламодателем, рекламной площадкой и рекламным агентством.

«Но нам нужен закон, который работал бы на практике», — подчеркнул он.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos