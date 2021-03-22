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Песков: Лукашенко не давал Путину обещаний по поводу конституционной реформы – это внутреннее дело Беларуси

22.03.2021 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко не давал никаких обещаний Владимиру Путину относительно конституционной реформы, заявил журналистам 22 марта в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 

Дмитрий ПесковДмитрий Песков
Песков: Лукашенко не давал Путину обещаний по поводу конституционной реформы – это внутреннее дело Беларуси
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.

 

«У них были обсуждения, — цитирует представителя Кремля ТАСС. — Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе».

Песков подчеркнул, что «тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал». «Это внутреннее дело Белоруссии», — обозначил пресс-секретарь Путина отношение Москвы к реформе белорусской Конституции.

19 марта во время визита на гродненское предприятие «Молочный мир» Лукашенко заявил, что не обещал Путину провести конституционную реформу.

«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, [конституционная] комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах», — заявил он.

По утверждению Лукашенко, глава РФ просто интересовался его планами и мыслями на этот счет. «Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят... Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все. Никаких детей, родственников. Я просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами, я уже об этом говорил. Старший сын вообще ушел с госслужбы», — сказал он.

Как сообщалось, в состав конституционной комиссии, которую возглавил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вошло 36 человек, представляющих различные сферы. Заместителями председателя комиссии назначены главы Палаты представителей Владимир Андрейченко и Совета Республики — Наталья Кочанова.

Комиссия должна до 1 августа представить Лукашенко предложения об изменении Основного закона для их последующего вынесения на референдум.

В ходе визита в Гродно Лукашенко заявил, что считает достойными кандидатами на президентский пост бывшего министра внутренних дел, своего помощника по Гродненской области Юрия Караева (хотя тот не родился на территории Беларуси) и бывшего министра здравоохранения, председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко не давал никаких обещаний Владимиру Путину относительно конституционной реформы, заявил журналистам 22 марта в Москве пресс-секретарь...
 
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