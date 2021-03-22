|
Песков: Лукашенко не давал Путину обещаний по поводу конституционной реформы – это внутреннее дело Беларуси
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко не давал никаких обещаний Владимиру Путину относительно конституционной реформы, заявил журналистам 22 марта в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий ПесковДмитрий Песков
«У них были обсуждения, — цитирует представителя Кремля
Песков подчеркнул, что «тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал». «Это внутреннее дело Белоруссии», — обозначил пресс-секретарь Путина отношение Москвы к реформе белорусской Конституции.
19 марта во время визита на гродненское предприятие «Молочный мир» Лукашенко заявил, что не обещал Путину провести конституционную реформу.
«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, [конституционная] комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах», — заявил он.
По утверждению Лукашенко, глава РФ просто интересовался его планами и мыслями на этот счет. «Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят... Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все. Никаких детей, родственников. Я просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами, я уже об этом говорил. Старший сын вообще ушел с госслужбы», — сказал он.
Как сообщалось, в состав конституционной комиссии, которую возглавил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вошло 36 человек, представляющих различные сферы. Заместителями председателя комиссии назначены главы Палаты представителей Владимир Андрейченко и Совета Республики — Наталья Кочанова.
Комиссия должна до 1 августа представить Лукашенко предложения об изменении Основного закона для их последующего вынесения на референдум.
В ходе визита в Гродно Лукашенко заявил, что считает достойными кандидатами на президентский пост бывшего министра внутренних дел, своего помощника по Гродненской области Юрия Караева (хотя тот не родился на территории Беларуси) и бывшего министра здравоохранения, председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Песков: Лукашенко не давал Путину обещаний по поводу конституционной реформы – это внутреннее дело Беларуси
Александр Лукашенко не давал никаких обещаний Владимиру Путину относительно конституционной реформы, заявил журналистам 22 марта в Москве пресс-секретарь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)