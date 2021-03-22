Белорусский тренер Виктор Гончаренко покинул московский ЦСКА

Источник материала: Tut.by

Белорусский специалист Виктор Гончаренко покинул должность главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт московской команды.



Фото: ПФК ЦСКА

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. С московским клубом он дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также приводил команду к победе в Суперкубке России.

При Викторе Гончаренко ЦСКА дважды побеждал в Лиге чемпионов мадридский «Реал» — 1:0 и 3:0.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Ранее 43-летний специалист возглавлял БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». Виктор Гончаренко десять раз признавался лучшим тренером Беларуси.

Новым главным тренером ЦСКА станет экс-форвард команды хорват Ивица Олич. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Виктора Гончаренко называется ФК «Краснодар».