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Исландцы наблюдали за извержением вулкана и снимали на видео. Посмотрите, что случилось потом

22.03.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьядль, который «спал» 900 лет. Он находится в сорока километрах от Рейкъявика — в незаселенной части острова. Между тем, власти призвали жителей не приближаться к раскаленному кратеру. Но, как видите, просьба не нашла должного отклика: многие все-таки рискнули и приехали прямо к жерлу вулкана, чтобы понаблюдать за «файер-шоу» с расстояния вытянутой руки.

По статистике, извержения вулканов в Исландии (их в стране больше 30) происходят раз в пять лет. Самое известное случилось в 2010 году. Тогда извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе, были отменены более 100 тысяч рейсов.

 
 
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