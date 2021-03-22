Исландцы наблюдали за извержением вулкана и снимали на видео. Посмотрите, что случилось потом

Источник материала: Tut.by

В Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьядль, который «спал» 900 лет. Он находится в сорока километрах от Рейкъявика — в незаселенной части острова. Между тем, власти призвали жителей не приближаться к раскаленному кратеру. Но, как видите, просьба не нашла должного отклика: многие все-таки рискнули и приехали прямо к жерлу вулкана, чтобы понаблюдать за «файер-шоу» с расстояния вытянутой руки.

По статистике, извержения вулканов в Исландии (их в стране больше 30) происходят раз в пять лет. Самое известное случилось в 2010 году. Тогда извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе, были отменены более 100 тысяч рейсов.