Бё еле усидел на троне, мировые топы завершили карьеру. Главные итоги биатлонного сезона

Источник материала: Tut.by

В шведском Эстерсунде завершился биатлонный сезон 2020/2021, который впервые проходил без зрителей на трибунах. Все хрустальные глобусы нашли своих обладателей, а некоторые мировые топы объявили о завершении карьеры. Что важно знать по итогам уходящего сезона — рассказывает журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

Битва за БХГ у мужчин — не для слабонервных

Центральной дуэлью сезона, без сомнения, стала битва Йоханнеса Бё и Стурлы Холм Лагрейда, которые до последней гонки (а если еще точнее, то до последней стрельбы) решали судьбу Большого хрустального глобуса.

Двукратный обладатель Кубка мира Йоханнес вряд ли мог предположить, что главным раздражителем после ухода Мартена Фуркада для него станет не кто-нибудь из французов, немцев или шведов, а молодой соотечественник Лагрейд.

Выскочка Стурла без спонсоров, а лишь при финансовой поддержке дяди и тети громко и уверенно ворвался в сезон, выдал фантастически урожайный ЧМ и чуть не увел из-под носа у младшего Бё главный хрусталь сезона.



Фото из инстаграма Стурлы Лагрейда

Но в решающий момент опыт, скорость и точность оказались на стороне Йоханнеса. В последнем масс-старте Эстерсунда Бё промахнулся на один раз меньше Лагрейда, показал самый быстрый ход по дистанции и комфортно финишировал на третьей позиции. Стурла с четырьмя кругами штрафа стал только восьмым.

Таким образом, в генеральной классификации победу отпраздновал Йоханнес. Теперь рыжий Бё — трехкратный обладатель Кубка мира.

— Стурла Холм Лагрейд провел совершенно выдающийся сезон. Он заставил меня работать на пределе, я ощутил соперничество, какого не испытывал раньше, — откровенничал после победы в общем зачете обычно гордый и самоуверенный Йоханнес.

— Мне кажется, я был не совсем готов, что появится такой, как он, и будет бороться уже сейчас. Думал, в течение нескольких лет наверняка придут молодые, которые победят меня, как я сам когда-то это сделал. Но это случилось резко и брутально. Бороться за желтую майку так тяжело психологически. Я полностью вымотан. Совсем опустошен. Просто на пределе.



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

24-летний Лагрейд подчеркнул, что не разочарован таким исходом.

— Сезон получился фантастическим. Не думаю, что мне позволено быть разочарованным после второго места в общем зачете, четырех золотых медалей ЧМ и семи побед на Кубке мира. То, чего я достиг, — совершенно грандиозно, — отметил Стурла. — До меня дойдет это, когда появится время окинуть взглядом прошедший сезон.

Прима у женщин — тоже норвежка

У женщин в этом сезон борьба за БХГ получилась чуть менее ожесточенной и более предсказуемой. Еще за неделю до завершения сезона победу в тотале досрочно отпраздновала 30-летняя норвежка Тириль Экхофф .



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Ее главной преследовательницей была соотечественница Марте Олсбю-Ройзеланд, но Экхофф обеспечила себе отрыв почти в 200 баллов и сняла любые вопросы об альтернативных раскладах.

Для Тириль этот титул особенно важен еще и потому, что в прошлом году она также отчаянно сражалась за главный глобус, но в последней гонке уступила его итальянке Доро Вирер (тогда в генеральной классификации их разделило всего семь очков).

— В прошлом году было очень тяжело упустить победу. В этот раз я могу приехать домой и отпраздновать, — радовалась Экхофф.

А кому достались малые глобусы?



Фото из инстаграма Тарьея Бё

По два глобуса положили в коллекцию Стурла Холм Лагрейд (в зачете индивидуалок и преследований) и Тириль Экхофф (спринты и пасьюты).

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер разделила победу с итальянкой Доротеей Вирер в зачете индивидуальных гонок среди женщин.

Йоханнесу Бё достался всего один малый глобус — по итогам спринтерских гонок.

Его брат Тарьей Бё стал лучшим в зачете масс-стартов.

— Прошло 10 лет с тех пор, как я держал в руках свой последний глобус. Я сделал это снова! И по ощущениям это даже круче, чем я думал, — поделился эмоциями ветеран норвежской сборной Бё-старший.

Лучшей среди женщин в зачете масс-стартов стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

В мужских эстафетах сильнейшими предсказуемо названы норвежцы (у этой же сборной глобус и по смешанным эстафетам). Победительницы женского эстафетного зачета — шведки.

А что насчет новых звезд? Кого-то стоит запомнить?

Определенно! В топ-10 как среди женщин, так и среди мужчин появились неожиданные имена.

В первую очередь отметим большой шаг вперед в карьере белоруски Динары Алимбековой: она выиграла молодежный зачет Кубка мира, а также стала седьмой в генеральной классификации (но подробнее об успехах белорусской сборной мы расскажем в отдельном материале).



Источник: instagram.com/sports_interes/

Мощно о себе заявила и австрийка Лиза Тереза Хаузер: в январе она выиграла первое личное золото на Кубке мира, а в феврале уже стала трехкратной медалисткой ЧМ в Поклюке. В тотале у Хаузер шестое место. И это явно суперзаявка на следующий сезон.

У мужчин, помимо вундеркинда-Лагрейда, громко обозначил свои амбиции еще один норвежец Йоханнес Дале. Он отметился на пятой позиции в общем зачете, оставив позади уже признанных топов Жаклена и Самуэльссона.

Также успешный сезон выдался и у шведа Мартина Понсилуомы, который замкнул первую десятку мирового рейтинга. Помимо личного золота чемпионата мира, он неоднократно блистал на подиумах в эстафетных гонках, а также дважды взобрался на пьедестал в личных стартах на этапах Кубка мира.

Окей. А кто-то из звезд завершил карьеру?

Да, причем сразу несколько топовых биатлонистов.



Источник: instagram.com/_cesky_biatlon_fanpage_/

С большим спортом попрощался один из сильнейших гонщиков десятилетия — 32-летний немец Симон Шемпп. После проблем со здоровьем, мучивших его долгое время, четырехкратный чемпион мира признался , что «больше не может быть биатлонистом, которым был долгое время, ни на соревнованиях, ни на тренировках».

Перед чемпионатом мира в Поклюке карьеру завершил и чемпион мира по биатлону из Норвегии Ларс Хегле Биркеланд.

— За эти годы я вложил в спорт всю душу. Хоть иногда мне хотелось более высоких результатов, оглядываясь на свою карьеру, я понимаю, что она превзошла все мои детские мечты и цели, — написал норвежец в прощальном посте.



Фото из инстаграма Ларса Хегле Биркеланда

А уже на финише сезона свое прощальное слово сказали пятикратный чемпион мира из Германии Арнд Пайффер и трехкратный призер Олимпиады чех Ондржей Моравец . Они не стали дожидаться олимпийского сезона и ушли из биатлона в 2021-м.