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Смартфон Black Shark 4 Pro получит 144-герцевый дисплей

22.03.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гонки за разрешением в смартфонах, судя по всему, на некоторое время утихли. Сейчас вендоры продолжают продвигать мегапиксели в камерах и повышенную герцовку дисплеев. В сети появилась информация о некоторых технических особенностях смартфона Black Shark 4 Pro, который только будет представлен.

Аппарат получит 6,67-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей — его разрешение не уточняется, но, вероятнее всего, речь о Full HD. Новой стала информация о частоте обновления дисплея — 144 Гц. Не исключено, что технология не будет функционировать постоянно, так как это негативно скажется на времени автономной работы.

Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, работает Black Shark 4 Pro на базе Snapdragon 888. Из «фишек» — быстрая зарядка на 120 Ватт, а также стереодинамики (один внизу, второй вверху), заявлена поддержка DTS, AAC и кодеков Cirrus Logic.

 
 
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Гонки за разрешением в смартфонах, судя по всему, на некоторое время утихли. Сейчас вендоры продолжают продвигать мегапиксели в камерах и повышенную герцовку...
 
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