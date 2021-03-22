Посмотрите, каким видели будущее в прошлом

Источник материала: Onliner

Сегодня, глядя очередной современный фантастический фильм, размышляешь: да, настанут времена, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, а на Земле орудуют пришельцы разной степени злобности. И все выглядит так натурально и очевидно. Но стоит посмотреть фантастические фильмы прошлого, как с головой накрывает испанский стыд или в лучшем случае мысль: какие же люди были смешные в их фантазиях. Но так же будут думать и о нынешней фантастике лет через 50 или 100.

И вот тому доказательства: будущее, каким его видели в прошлом. Подборку опубликовал ресурс BoredPanda.



В 30-х годах прошлого века прогнозировали появление видеофонов. Сейчас этим можно удивить разве что бабушку из удаленного села



Вот такой продвинутый навигатор для авто. Выглядит круто, но неудобно. Кстати, первые автомобильные навигаторы выглядели примерно так, но с меньшей детализацией и размером «экрана»



Телегазета! Невероятно. Сейчас интернет заменяет и телевидение, и печатную прессу. Существует мнение, что вскоре мы вернемся к истокам — газетам и паре телеканалов



Беспилотные автомобили. Их разрабатывают не одно десятилетие, и уже почти получилось



В 1956 году считали, что когда-нибудь телефоны станут меньше



А вот кот покоряет Cолнечную систему



Футуристичный концепт самолета из 70-х. В земном притяжении такой вряд ли будет летать эффективно, но на каком-нибудь Марсе — вполне



VR родом из 1989 года. Даже дизайн почти не изменился



Так в 1914 году видели моду 1950 годов. Главное — шляпа на месте



А вот так в 40-х годах представляли будущее «телешопинга»



А вот еще один тип «индивидуального» средства передвижения. Здесь квинтэссенция американского стиля жизни



А так будущее видели еще в 30-х годах в СССР



Когда-то мечтали, что Олимпийские игры в 2020-м пройдут вот так...



Да что вы понимаете в умных часах?



Завоевание Галактики в таких скафандрах затруднительно, но возможно



А это реальный прототип скафандра для покорения других планет. Его разработали в Grumman Aircraft Corp и пытались продать NASA в 1962-м



А это — защищенный от ядерного удара город