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Посмотрите, каким видели будущее в прошлом

22.03.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня, глядя очередной современный фантастический фильм, размышляешь: да, настанут времена, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, а на Земле орудуют пришельцы разной степени злобности. И все выглядит так натурально и очевидно. Но стоит посмотреть фантастические фильмы прошлого, как с головой накрывает испанский стыд или в лучшем случае мысль: какие же люди были смешные в их фантазиях. Но так же будут думать и о нынешней фантастике лет через 50 или 100.

И вот тому доказательства: будущее, каким его видели в прошлом. Подборку опубликовал ресурс BoredPanda.

Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
В 30-х годах прошлого века прогнозировали появление видеофонов. Сейчас этим можно удивить разве что бабушку из удаленного села
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
Вот такой продвинутый навигатор для авто. Выглядит круто, но неудобно. Кстати, первые автомобильные навигаторы выглядели примерно так, но с меньшей детализацией и размером «экрана»
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
Телегазета! Невероятно. Сейчас интернет заменяет и телевидение, и печатную прессу. Существует мнение, что вскоре мы вернемся к истокам — газетам и паре телеканалов
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
Беспилотные автомобили. Их разрабатывают не одно десятилетие, и уже почти получилось
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
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Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
А вот кот покоряет Cолнечную систему
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
Футуристичный концепт самолета из 70-х. В земном притяжении такой вряд ли будет летать эффективно, но на каком-нибудь Марсе — вполне
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
VR родом из 1989 года. Даже дизайн почти не изменился
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
Так в 1914 году видели моду 1950 годов. Главное — шляпа на месте
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
А вот так в 40-х годах представляли будущее «телешопинга»
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
А вот еще один тип «индивидуального» средства передвижения. Здесь квинтэссенция американского стиля жизни
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
А так будущее видели еще в 30-х годах в СССР
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
Когда-то мечтали, что Олимпийские игры в 2020-м пройдут вот так...
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
Да что вы понимаете в умных часах?
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
Завоевание Галактики в таких скафандрах затруднительно, но возможно
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
А это реальный прототип скафандра для покорения других планет. Его разработали в Grumman Aircraft Corp и пытались продать NASA в 1962-м
Посмотрите, каким видели будущее в прошлом
А это — защищенный от ядерного удара город

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Сегодня, глядя очередной современный фантастический фильм, размышляешь: да, настанут времена, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, а на Земле...
 
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