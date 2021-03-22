«Я сама — витрина своего бренда». Эта «Золушка» начинала официанткой, а теперь продвигает свою линию одежды

Источник материала: ProBusiness



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Анастасия Роловец — молодая предпринимательница из Минска. Она начинала работать официанткой, но всегда знала, что однажды будет руководить бизнесом, и мечтала о запуске собственного бренда одежды. О том, что ушла с работы в найме, Анастасия ни разу не пожалела. Свою красивую историю «Золушки» девушка рассказала «Про бизнес».

«Заработала $ 100 чаевых, а на следующий день меня не подпустили к клиентам»: как выбраться из нищеты

— С малых лет я стремилась к самостоятельности. Открыть свое дело было мечтой, которая позже превратилась в цель. Но путь к достижению этой цели был длинным и непростым.

После окончания школы я поступила в университет на заочное. Дневное обучение не рассматривала: в семье были финансовые проблемы, поэтому нужно было обеспечивать себя самостоятельно. Устроилась на работу официанткой, чтобы сводить концы с концами. Но с самого начала все как-то не задалось.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Я работала в большом двухэтажном заведении, где традиционно было много гостей — а значит, и очень большая нагрузка. С администрацией ресторана отношения были сложными. Вдобавок — тяжелый график: ночные смены с 7 часов вечера до 5 утра, немного времени на сон, а потом — снова за работу. После смен я просто не чувствовала ног.

Коллектив меня так и не принял. В один вечер я заработала $ 100 чаевых. За меня совсем не были рады. На следующий день я вышла на смену, но так и не обслужила ни одного столика. Меня просто не подпускали к клиентам — мол, ты вчера уже свое заработала. Тогда я поняла, что точно не могу остаться в этом заведении. После двух месяцев работы в ресторане начала искать другие варианты.

«Их всё устраивало, а меня — нет»: как перерасти своего работодателя

Я стала откликаться на всевозможные вакансии — искала место с «сидячей» офисной работой. Долго не получалось ничего найти — без опыта работы не брали. Но, наконец, меня пригласили работать менеджером по продажам. Мне казалось, что название должности звучит солидно, особенно в сравнении с «официант». Но на самом деле это была далеко не сладкая работа.

К 8 утра я ездила в офис через весь город — дорога на маршрутке с пересадками по времени занимала около часа в одну сторону. Суть моей работы заключалась в том, чтобы продавать различным предприятиям хозяйственно-бытовые товары: лопаты, веники и грабли. И делать это я должна была через холодные звонки!



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Зарплата зависела от количества продаж. В день мне приходилось делать около 80 звонков. В большинстве случаев меня просто «посылали». Было безумно сложно. Холодные звонки — это большой стресс. Но хотелось получать больше, чем оклад в 200 бел. рублей (около $ 210 в 2015 году).

Около года я продавала «вхолодную». И научилась даже в этом быть довольно эффективной. Этот опыт очень пригодился мне в дальнейшем — научил не пасовать перед трудностями и работать даже с очень сложными заказчиками.

Вот несколько рекомендаций для тех, кто начинает продавать через холодные звонки:

Делайте много звонков. Очень много. Не отчаивайтесь! Порой из 50 звонков результат дают только 3. И это неплохо

Очень много. Не отчаивайтесь! Порой из 50 звонков результат дают только 3. И это неплохо Записывайте звонки на диктофон. Слушайте их. Да, это может быть неприятно, особенно когда звонок был неудачным. Но это помогает анализировать свои ошибки и не допускать их в следующий раз

Слушайте их. Да, это может быть неприятно, особенно когда звонок был неудачным. Но это помогает анализировать свои ошибки и не допускать их в следующий раз Не сдавайтесь. Если клиент говорит «нет», но при этом продолжает диалог — значит, его все еще можно вывести на покупку. Ваша задача — убедить его. Как это сделать? В ходе разговора выведать «страхи» клиента по поводу покупки и «закрыть» их. Нужно приводить аргументы в пользу покупки именно у вас. Очень важно прочувствовать человека, настроить его и поймать общую волну

Если клиент говорит «нет», но при этом продолжает диалог — значит, его все еще можно вывести на покупку. Ваша задача — убедить его. Как это сделать? В ходе разговора выведать «страхи» клиента по поводу покупки и «закрыть» их. Нужно приводить аргументы в пользу покупки именно у вас. Очень важно прочувствовать человека, настроить его и поймать общую волну Пытайтесь вывести клиента на личную встречу. Личный контакт дает больше шансов для результата. Во время пандемии, конечно, сложнее настаивать на личной встрече. В таком случае можно предлагать онлайн-звонок, но это все-таки не равноценная замена встрече

Личный контакт дает больше шансов для результата. Во время пандемии, конечно, сложнее настаивать на личной встрече. В таком случае можно предлагать онлайн-звонок, но это все-таки не равноценная замена встрече Не начинайте общение сразу с оффера. Не забывайте о small talk — поговорите о погоде, последних событиях. Это поможет быстрее установить контакт с клиентом.

Параллельно с работой в продажах я стала изучать интернет-маркетинг. Понимала, что будущее — в сфере онлайн. В свободное от работы время ходила на бесплатные тренинги и мастер-классы. А потом пробовала применять полученные знания в работе.

Например, я смогла убедить руководство сделать сайт и настроить контекстную рекламу. О, чудо! Звонки начали поступать сами! Это в разы облегчило мою работу.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Со временем открыла для себя SMM. Предложила начальству перенести продажи в социальные сети. Но руководство не поверило, что там можно продавать лопаты, веники и ведра.

Я поняла, что мои руководители попросту не готовы больше двигаться вперед. Их всё устраивало. А меня — нет! Проработав в компании 2 года, я решила уволиться. Уходила в никуда, никакого нового места работы у меня не было.

«Руководство требовало по 5 постов в день — я знала, что не надо, но все равно делала»: как прокачаться в SMM

За 2 года работы я смогла накопить немного денег — их решила потратить на саморазвитие. Ходила на бизнес-встречи и конференции, пыталась прокачаться как маркетолог. Смогла устроиться в рекламное агентство. Но проработала в нем всего 3 месяца — просто почувствовала, что место не мое.

Однажды попала на мастер-класс по ивент-менеджменту. Спикером был председатель Белорусской федерации легкой атлетики. Он рассказывал об организации тогда еще молодого проекта — Минского полумарафона. Я была очень активной слушательницей, задавала много вопросов. В конце мероприятия подошла к нему, чтобы сделать фото, — а он предложил мне попробовать себя в роли пресс-секретаря федерации. Мероприятие проходило на факультете журналистики, поэтому, вероятно, он подумал, что у меня будут необходимые навыки. Я не раздумывая согласилась!



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Работа со СМИ оказалась совсем не такой, как я себе представляла:

Во-первых, я не знала, как правильно общаться с журналистами, писать тексты и пресс-релизы на спортивную тематику. Но, к счастью, в пресс-службе мне были готовы помогать на всех этапах

Во-вторых, поняла, какая это огромная ответственность — публиковать информацию. Я работала с чиновниками, депутатами, спортсменами и знаменитыми людьми. И готовила материалы для огромной аудитории. Любая неверно сформулированная мысль может повлиять на человека и его родных, затронуть его репутацию.

Помимо работы с прессой я также вела аккаунты федерации в социальных сетях. Руководство требовало, чтобы каждый день выходило по 5 постов в Instagram. Одновременно я могла работать с несколькими аккаунтами, поэтому иногда приходилось постить и не один десяток публикаций в день.

Я знала, что так много — не нужно. Но все равно делала. Потому что руководство очень переживало, чтобы не упустить аудиторию и не наделать ошибок. Публикации ради публикаций не приносили никакого эффекта. Не повторяйте моих ошибок — не бойтесь отстаивать свои позиции перед руководством.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Однажды на одном из мероприятий я познакомилась с российским блогером, который заново открыл для меня SMM. Он стал моим проводником в эту сферу. Рассказал и показал все главные фишки и лайфхаки: в какое время публиковать посты, как использовать хештеги и т.д. Он дал мне инструменты, а я уже при помощи них могла действовать. Этими инструментами я пользуюсь и сегодня.

После этого судьбоносного знакомства я решила пройти онлайн-курс по SMM и таргетингу. Обучение дало мне новый взгляд на мою работу.

Меня заметили и начали рекомендовать как SMM-специалиста — заработало сарафанное радио. Помню, был успешный кейс: удалось вырастить аккаунт одного бренда с 900 подписчиков до 23 тыс.

Я начала развивать свой личный аккаунт — т.е. выстраивать личный бренд. Стала больше писать в своем аккаунте про работу с клиентами, лайфхаки по ведению Instagram.

Вот несколько рекомендаций для тех, кто хочет эффективно работать с личным брендом:

Правильно упакуйте свой аккаунт: фото профиля, описание. Оформите аккаунт так, чтобы все пользователи сразу получали ответ на вопрос, кто вы и что предлагаете

фото профиля, описание. Оформите аккаунт так, чтобы все пользователи сразу получали ответ на вопрос, кто вы и что предлагаете Делайте качественный визуальный контент. В Instagram в первую очередь цепляет картинка. Промониторьте свой профиль и оставьте только красивые и качественные фото. Поверьте, никому не интересно листать сотни фотографий условных «салатов»

В Instagram в первую очередь цепляет картинка. Промониторьте свой профиль и оставьте только красивые и качественные фото. Поверьте, никому не интересно листать сотни фотографий условных «салатов» Делайте полезные для аудитории публикации. Не делайте посты ради постов. Лучше меньше, но качественнее. Ваш аккаунт должен быть интересным и живым. Сделать аккаунт, представляющий из себя витрину товаров, — тоже вариант, но не эффективный. Зачем подписываться на карточки интернет-магазина? Для начала надо придумать для себя рубрики, составить список тем, о которых вы будете писать, подготовить понедельный контент-план на месяц

Не делайте посты ради постов. Лучше меньше, но качественнее. Ваш аккаунт должен быть интересным и живым. Сделать аккаунт, представляющий из себя витрину товаров, — тоже вариант, но не эффективный. Зачем подписываться на карточки интернет-магазина? Для начала надо придумать для себя рубрики, составить список тем, о которых вы будете писать, подготовить понедельный контент-план на месяц Рекламируйте свой аккаунт. На одном контенте нельзя выехать, нужно запускать таргетированную рекламу. Она показывается только заинтересованным пользователям. Можно выбрать определенные критерии: возраст, пол, семейное положение, география, образование.

Мне начали писать с просьбами продвинуть тот или иной аккаунт. Заявки были разными: от курсов английского языка до сетей ювелирных украшений и ИT-курсов.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Я поняла, какой передо мной огромный рынок и фронт работ. Поэтому решила уволиться из федерации легкой атлетики и работать на себя. Открыла ИП и наняла помощниц: позвала работать волонтеров с журфака, с которыми уже пересекалась во время работы в пресс-службе. Мы быстро нашли общий язык. Я видела, что ребята молодые, живые и перспективные. Им была интересна сфера медиаменеджмента, а я была готова взять их под свое крыло.

Вскоре заявки стали поступать не только от белорусских компаний, но и из-за границы. Так я вышла на международный рынок. Помогли рекомендации довольных клиентов, успешные кейсы, которыми я делилась, и сильное портфолио. Среди зарубежных клиентов были в основном компании — разработчики мобильных приложений.

Сколько можно зарабатывать на ведении аккаунтов в Instagram:

За полный спектр услуг с составлением контент-плана, подготовкой контента, ведением аккаунтов и запуском таргетированной рекламы новичок может брать гонорар от $ 100 до $ 300

Опытный специалист при работе с белорусскими компаниями и брендами может рассчитывать на сумму в $ 500

Для европейских и американских компаний вполне приемлемым будет ценник и в $ 1000. Для них выгодно производить контент в Беларуси — у нас дешевле работа моделей, организация съемок, продакшен видео и фото. К тому же у нас и девушки красивее:)

Благодаря работе на себя мой уровень и качество жизни сильно выросли. Наконец я смогла не только сама себя обеспечивать, но и помогать родителям.

Я просто не щадила себя, работала круглыми сутками. Начались проблемы со здоровьем. Развитый личный бренд профессионала помог мне открыть и другую сферу — блогерство. Я поняла, что, сама того не замечая, стала инфлюенсером. Стала больше писать не только про работу, но и про свою жизнь. Решила попробовать свои силы в сотрудничестве с брендами. Начала с производителей нижнего белья — решила поучаствовать в съемке. Для этого нужно было заполнить анкету и победить в голосовании. Я выиграла и до сих пор представляю этот бренд — почти стала его лицом и телом:)



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Работая в SMM, нужно учиться не только на собственном опыте, но и на ошибках и успехах других специалистов — ваших коллег. Поэтому вот несколько рекомендаций для SMM-специалистов:

Развивайте личный бренд SMM-специалиста. Публикуйте в своем аккаунте кейсы и отзывы

Публикуйте в своем аккаунте кейсы и отзывы Рассказывайте родственникам/друзьям/знакомым о том, кем вы работаете и чем занимаетесь. Эффект сарафанного радио никто не отменял

о том, кем вы работаете и чем занимаетесь. Эффект сарафанного радио никто не отменял Вкладывайте время и деньги в развитие. Сейчас пройти один курс — недостаточно, потому что сфера быстро развивается. И вы тоже обязаны, если хотите быть конкурентоспособным на рынке. Курс обязательно должен быть практикоориентированным, с домашними заданиями. Просто послушать лекцию — недостаточно

Сейчас пройти один курс — недостаточно, потому что сфера быстро развивается. И вы тоже обязаны, если хотите быть конкурентоспособным на рынке. Курс обязательно должен быть практикоориентированным, с домашними заданиями. Просто послушать лекцию — недостаточно Все пробуйте на практике. Нужно много практики! Узнали новую фишку — сразу тестируйте в работе и смотрите, как реагирует ваша аудитория

Нужно много практики! Узнали новую фишку — сразу тестируйте в работе и смотрите, как реагирует ваша аудитория Анализируйте статистику. SMM — это не только красивые картинки и тексты. Нужно понимать, что для вашей аудитории важно и актуально, а о чем нет смысла говорить — для этого нужно регулярно просматривать аналитику, выделять закономерности и корректировать контент-план, отталкиваясь от этих данных.

«Я сама — витрина своего бренда»: как развивать производство дизайнерской одежды

3 года я крутилась в сфере SMM — развивала аккаунты клиентов и свой личный бренд. Но потом поняла, что хочу попробовать что-то новое. Все же в SMM приходится чаще работать с чужим продуктом, а моя мечта с детства — создать свое дело.

Я решила запустить собственный бренд одежды ROLANI.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Во-первых, у меня был большой опыт работы с брендами из сегмента Fashion. Я продвигала аккаунты брендов одежды, бьюти-брендов, дизайнеров и т.д. И делала это не только эффективно, но и с удовольствием.

Во-вторых, мне стало сложно находить одежду, которая полностью устраивала бы меня саму. Мне хотелось делать вещи, которые прослужат долго и со временем будут выглядеть еще лучше. Для меня очень важен комфорт. Если человек, просыпаясь утром, открывает шкаф и видит в нем вещи, которые заставляют его почувствовать себя увереннее, значит, я выполнила свою задачу как дизайнер.

Я обратилась в ателье и начала создавать одежду лично для себя. Подруги и знакомые стали интересоваться моей одеждой. Тогда я поняла, что нужно масштабировать это дело. Окончила курсы по fashion-иллюстрации и запустила производство одежды для девушек.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Запуск бренда состоялся в ноябре 2020 года. На производство первой партии из 11 единиц одежды я потратила около $ 2000. Основные расходы — разработка модели конструктором, закупка тканей и фурнитуры и работа швей. Также есть расходы на организацию курьерской доставки.

Уже достаточно долгое время я сотрудничаю с поставщиками тканей. Все материалы проходят проверку: подвержены ли они деформированию, скатывается ли материал и многое другое. Качественные ткани стоят недешево, но это я учитываю при ценообразовании. В то же время необходимо поддерживать цены на том уровне, который доступен для покупателей.

Качественная и стильная одежда — это результат работы большого количества специалистов. Это сильное партнерство, которое помогает лучше определить стратегию и понять, где на первоначальном этапе были сделаны ошибки. Особое внимание стоит уделить именно формированию этой команды, каждому из членов которой вы сможете доверять как себе самому.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Само изготовление одежды включает следующие этапы:

Разработка эскиза

Конструирование, моделирование

Пошив экспериментального образца

Запуск модели в производство.

Каждый этап подразумевает контроль качества изделия, поэтому важно иметь команду профессионалов, которым можно по-настоящему доверять.

Следующий важный этап — упаковка. Исходя из упаковки клиент будет делать выбор о покупке. Если вы снимете презентабельный лукбук, он точно поможет в продвижении. Не забывайте, что фотографии в лукбуке должны представлять одежду в максимально выигрышном виде.

Для хорошего старта продаж продукцию нужно представить максимально эстетично. Нужно провести качественную фотосъемку для каталога одежды. Многие могут возразить, что достаточно фотографий на мобильный телефон в Instagram. Но такой подход совершенно неправильный. Большая часть продукции реализуется не только за счет хорошего кадра, но и за счет обработки, постановки света и корректировки цвета.

Если вы не сильны в фотографии, лучше обратиться к фотографу. Для фотосъемки коллекции одежды, состоящей из 5−10 вещей, нужно $ 100−200. В эту сумму входит обработка фотографий.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Затем следуют продвижение и продажи. Здесь мне повезло: все свои знания в маркетинге и продвижении использую для продвижения своего собственного проекта. Ориентируюсь в основном на аудиторию сотрудниц офисной сферы.

Один важный совет: если эта сфера для вас нова, найдите того, кто будет вас консультировать на каждом этапе. Я поначалу этого не сделала и прогорела с одним из ателье, где меня обманули. Вдаваться в подробности не хочу, но эта история дала мне важный опыт: нужно консультироваться, прежде чем с головой окунаться в новую сферу.

Итого на запуск своего бренда у меня ушло около $ 2500, включая обучение, создание одежды, упаковку бренда и его первоначальное продвижение.

Я создаю универсальную одежду, которая подойдет и для офиса или деловых встреч, и для вечернего выхода. Пока основные продажи происходят через мой личный аккаунт в Instagram — заказы поступают туда. Также часто бывает, что ко мне подходят девушки и интересуются, где я купила то, во что одета. Так что я сама — витрина своего бренда.



Сейчас в месяц в среднем я продаю от 20 единиц одежды. Для 3 месяцев работы это вполне неплохой результат. Все вырученные средства направляю на развитие бренда: разработку новых моделей, таргетированную рекламу, фотосъемки.



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

В будущем я планирую запустить для бренда сайт и развивать его как основную площадку для реализации. Также я рассчитываю в перспективе открыть шоурум, чтобы у девушек была возможность примерить одежду и подогнать под свою фигуру на месте.

Конечно, пока мой бренд в самом начале своего пути. И, конечно, я продолжаю заниматься SMM, развивать аккаунты брендов и компаний. Я уверена, что с ним я переживу еще массу потрясений и успехов. И это именно то, ради чего все затевалось. Благодаря своему делу я чувствую энергию и желание развиваться дальше.

Что самое важное в моей истории? Ничего нельзя добиться, не приложив должных усилий. Вы будете ошибаться, ваши ошибки порой будут иметь очень высокую цену, но на ошибках мы учимся достигать крутых результатов.

Открытие собственного творческого бизнеса требует плодотворной работы, терпения, правильных вложений труда и финансов, чувства стиля, знания современных трендов и грамотного продвижения. Для меня это является логичным развитием в жизни бизнеса.

Думаю, я сознательно объединяю свои навыки и интересы и таким образом нахожу свой путь. И, мне кажется, это единственный работающий рецепт успеха — сочетать то, что у тебя получается, с тем, что тебя увлекает. Тогда результат не заставит себя ждать.

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