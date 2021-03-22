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Какие домены попали в топ-10 самых дорогих в зонах .BY и .БЕЛ

22.03.2021 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Благотворительные аукционы доменов в 2021 году не перестают устанавливать рекорды. Еще недавно домен minsk2019.by был выкуплен за 16,971 рубля (или $ 6527) и оказался на 8 строчке рейтинга самых дорогих доменов байнета. Через месяц за домен metaratings.by отдали 17,360 рубля (или $ 6677)», — сообщает hoster.by — провайдер хостинга и облачных решений для бизнеса, технический администратор доменных зон .BY и .БЕЛ.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Рейтинг самых дорогих доменов теперь выглядит так:

  • casino.by — $ 30,000
  • авто.бел — $ 21,000
  • реклама.бел — $ 15,104
  • online.by — $ 11,590
  • travel.by — $ 9,857
  • up.by — $ 7,719
  • metaratings.by — $ 6,677
  • sex.by — $ 6,629
  • minsk2019.by — $ 6,527
  • okna.by — $ 6,461.

«Примечательно, что 2 из 3 самых дорогих белорусских доменов зарегистрированы в кириллической зоне .БЕЛ, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Это лучше всего доказывает, что адреса с поддержкой русского и белорусского алфавитов вызывают интерес и помогают в продвижении бизнеса. Зарегистрировать такой домен может любой желающий, его стоимость такая же, как у .BY».

Напомним, по правилам регистрации доменов в национальной зоне .BY и .БЕЛ все имена, не продленные в отведенный срок предыдущими владельцами, попадают на благотворительный аукцион. Все вырученные средства, за исключением стандартной стоимости регистрации домена, направляются в белорусские детские дома. Выбор детского дома и регистратора доменного имени остается за победителем аукциона. Организатором благотворительных аукционов выступает компания hoster.by.

 
 
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Благотворительные аукционы доменов в 2021 году не перестают устанавливать рекорды.
 
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