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Какие домены попали в топ-10 самых дорогих в зонах .BY и .БЕЛ
Источник материала: Tut.by
«Благотворительные аукционы доменов в 2021 году не перестают устанавливать рекорды. Еще недавно домен minsk2019.by был выкуплен за 16,971 рубля (или $ 6527) и оказался на 8 строчке рейтинга самых дорогих доменов байнета. Через месяц за домен metaratings.by отдали 17,360 рубля (или $ 6677)», — сообщает hoster.by — провайдер хостинга и облачных решений для бизнеса, технический администратор доменных зон .BY и .БЕЛ.
Рейтинг самых дорогих доменов теперь выглядит так:
«Примечательно, что 2 из 3 самых дорогих белорусских доменов зарегистрированы в кириллической зоне .БЕЛ, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Это лучше всего доказывает, что адреса с поддержкой русского и белорусского алфавитов вызывают интерес и помогают в продвижении бизнеса. Зарегистрировать такой домен может любой желающий, его стоимость такая же, как у .BY».
Напомним, по правилам регистрации доменов в национальной зоне .BY и .БЕЛ все имена, не продленные в отведенный срок предыдущими владельцами, попадают на благотворительный аукцион. Все вырученные средства, за исключением стандартной стоимости регистрации домена, направляются в белорусские детские дома. Выбор детского дома и регистратора доменного имени остается за победителем аукциона. Организатором благотворительных аукционов выступает компания hoster.by.
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Благотворительные аукционы доменов в 2021 году не перестают устанавливать рекорды.
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