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Врачу - 5200 рублей, швее - 1800. В Минтруда - про вакансии с солидными зарплатами. Есть нюансы
Источник материала: Tut.by
В Минтруда
В общереспубликанском банке вакансий значится около 76 тысяч предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда на онлайн-конференции по вопросам содействия занятости. «Среди специалистов и служащих постоянно востребованы врачи, фельдшеры, медицинские сестры, ветеринарные врачи, инженеры, — рассказал начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун, отвечая на вопрос, какие вакансии сегодня востребованы и какую зарплату предлагают. — Уровень предлагаемых зарплат, конечно, разный и зависит прежде всего от квалификации, знаний и умений. Так, например, водителю автомобиля при занятости полный рабочий день предлагают заработную плату до 2300 рублей, швее — до 1800 рублей, повару — 1500 рублей, врачу-специалисту — до 5200 рублей.
Какие требования у нанимателя на зарплату в 5200 рублей и какие нюансы
В общереспубликанском банке вакансий
Зарплату от 1800 рублей швеям
Вакансию для водителей автомобиля с зарплатой в 2300 рублей в банке мы не нашли. Но есть несколько
Какие предложения в банке вакансий
Сейчас в банке вакансий размещено почти 76,3 тысячи вакансий. При этом по 30,2 тысячи вакансий зарплата — до 500 рублей. Нужно учитывать, что суммы, как правило, указаны до выплаты налогов.
К примеру, для врачей специалистов сейчас размещено 2952 вакансии. Из них 1279 вакансии — с зарплатой до 700 рублей. Платить больше 1000 рублей готовы в 708 случаях.
Для швей размещено 1481 вакансия, из которых 848 — с зарплатой до 600 рублей.
Для водителей значится 3060 вакансий, из них 1297 — на зарплату до 600 рублей. Больше 1000 рублей платить готовы по 294 вакансиям.
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В Минтруда рассказали про вакансии для врача-специалиста в 5200 рублей, водителя - 2300 рублей, швеи - 1800 рублей. Поинтересовались, где предлагают такие позиции, а также...
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