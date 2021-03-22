Врачу - 5200 рублей, швее - 1800. В Минтруда - про вакансии с солидными зарплатами. Есть нюансы

Источник материала: Tut.by

В Минтруда рассказали про вакансии для врача-специалиста в 5200 рублей, водителя — 2300 рублей, швеи — 1800 рублей. Поинтересовались, где предлагают такие позиции, а также какие требования выставляют к соискателям.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В общереспубликанском банке вакансий значится около 76 тысяч предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда на онлайн-конференции по вопросам содействия занятости. «Среди специалистов и служащих постоянно востребованы врачи, фельдшеры, медицинские сестры, ветеринарные врачи, инженеры, — рассказал начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун, отвечая на вопрос, какие вакансии сегодня востребованы и какую зарплату предлагают. — Уровень предлагаемых зарплат, конечно, разный и зависит прежде всего от квалификации, знаний и умений. Так, например, водителю автомобиля при занятости полный рабочий день предлагают заработную плату до 2300 рублей, швее — до 1800 рублей, повару — 1500 рублей, врачу-специалисту — до 5200 рублей.

Какие требования у нанимателя на зарплату в 5200 рублей и какие нюансы

В общереспубликанском банке вакансий значится одно предложение для врачей с такой зарплатой — 5200 рублей. На такие деньги ищут врача анестезиолога-реаниматолога в 5-ю городскую клиническую больницу в Минске. Из требований — высшее образование, работа постоянная. Но есть несколько нюансов. Такую зарплату обещают при работе на 2 ставки. Сумма указана до уплаты налогов. «Такая зарплата на период пандемии», — рассказали в отделе кадров больницы. Медучреждению требуются 10 врачей.

Зарплату от 1800 рублей швеям предлагает ООО «Строительная компания ГРАД» в Солигорском районе. Из требований — третий разряд, общее среднее образование. Предусмотрен вахтовый метод работы.

Вакансию для водителей автомобиля с зарплатой в 2300 рублей в банке мы не нашли. Но есть несколько предложений на 2000 рублей. К примеру, такую сумму обещают в Гродно в компании «Семирамида» (занимается в том числе поставками бакалеи).

Какие предложения в банке вакансий

Сейчас в банке вакансий размещено почти 76,3 тысячи вакансий. При этом по 30,2 тысячи вакансий зарплата — до 500 рублей. Нужно учитывать, что суммы, как правило, указаны до выплаты налогов.

К примеру, для врачей специалистов сейчас размещено 2952 вакансии. Из них 1279 вакансии — с зарплатой до 700 рублей. Платить больше 1000 рублей готовы в 708 случаях.

Для швей размещено 1481 вакансия, из которых 848 — с зарплатой до 600 рублей.

Для водителей значится 3060 вакансий, из них 1297 — на зарплату до 600 рублей. Больше 1000 рублей платить готовы по 294 вакансиям.