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Виктор Бабарико заявил в суде о своей невиновности
Источник материала: Партизан
Сегодня утром посчле почти месячного перерыва продолжилось судебное заседание по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка».
Прокурор несколько часов зачитывал обвинение тем, кто оказался на скамье подсудимых.
С тем, что говорил прокурор, согласились все обвиняемые. Лишь Виктор Бабарико
Напомним, Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также в легализации доходов.
Виктор Бабарико должен был стать главным конкурентом Лукашенко на прошедших 9 августа 2020 года президентских выборах, но был арестован по сфабрикованному делу 10 июня в момент сдачи собранных в свою поддержку подписей вместе со своим сыном Эдуардом, который также до сих пор находится за решеткой.
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Сегодня утром посчле почти месячного перерыва продолжилось судебное заседание по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка».
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