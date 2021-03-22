Виктор Бабарико заявил в суде о своей невиновности





Прокурор несколько часов зачитывал обвинение тем, кто оказался на скамье подсудимых.

заявил , что отказывается признавать вину в инкриминируемых преступлениях. С тем, что говорил прокурор, согласились все обвиняемые. Лишь Виктор Бабарико, что отказывается признавать вину в инкриминируемых преступлениях.

Напомним, Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также в легализации доходов.





Виктор Бабарико должен был стать главным конкурентом Лукашенко на прошедших 9 августа 2020 года президентских выборах, но был арестован по сфабрикованному делу 10 июня в момент сдачи собранных в свою поддержку подписей вместе со своим сыном Эдуардом, который также до сих пор находится за решеткой.