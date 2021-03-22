Карбалевич: Отождествлять протестующее общество с фашизмом - это акт отчаяния

Валерий Карбалевич в блоге на радио Свабода (перевод: БП) "Когда политики обращаются к каким-то событиям далекого или не очень далекого прошлого, то делают это для получения политических дивидендов, ради дополнительной легитимизации. Вот сейчас белорусские власти оставили неприятное настоящее и все силы госаппарата направили в прошлое, - пишетв блоге на радио(перевод: БП)





Сначала обращение к событиям послевоенных лет на Белосточчине было использовано для того, чтобы сжечь мосты в отношениях с Польшей.





А в минувшее воскресенье, 21 марта, был проведен республиканский митинг-реквием «Лампада памяти», посвященный 78-й годовщине хатынской трагедии.





Обратите внимание, дата не круглая, не юбилей. Прошлые годы даже во время юбилейных дат таких торжеств не было. Одновременно Генеральная прокуратура возбуждает уголовное дело о геноциде фашистов на белорусской территории.





Причем власти не скрывают, что эта апелляция к истории потребовалась для решения текущих политических потребностей. Лукашенко, выступая на митинге, заявил:





"Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права".





Таким образом, компания имеет внутренние и внешнеполитические цели.





Во-первых, власти стремятся дискредитировать протесты, которые проводились и проводятся под бело-красно-белым флагом, отождествить все протестующее общество с фашизмом. Прием очень грубый, но официальная пропаганда давно уже перешла все возможные границы.





Похоже, это идеологическая подготовка к запрету бело-красно-белой символики, провозглашению ее "экстремистской".





Второй адресат этой компании, как можно догадаться из официальных намеков, это Германия ("те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права").





Думаю, вскоре Берлину предъявят претензии и обвинения за геноцид времен войны; возможно, потребуют материальной компенсации. С Польшей отношения испортили, теперь на очереди Германия.





Смысл компании понятен. Неясно одно. Неужели действительно Лукашенко считает, что очередной апелляцией к геноциду времен прошлой войны он сможет повернуть на свою сторону симпатии общества, заставить людей, особенно молодежь, полюбить его?





На фоне тех социально-экономических проблем (рост цен и др.), которые обрушились на страну, все это выглядит как акт отчаяния, как попытка переключить внимание"ч.