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Удивительное рядом! Фотографии, которые вызовут у вас восторг

22.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Удивительное рядом! Фотографии, которые вызовут у вас восторг

Окружающий мир наполнен удивительными вещами. Это может быть необыкновенный пейзаж, причудливый узор на окне морозным утром или просто красивое здание, от которого не оторвать взгляд. 

Чтобы увидеть прекрасное и необычное, достаточно быть немного внимательнее. И, конечно, оказаться в нужное время в нужном месте. Предлагаем вам взглянуть на фотографии, которые более чем красноречиво отражают уникальность нашего мира. 

Поля тюльпанов в Нидерландах 


ChickenAndGin


Кошка с генетической мутацией – со зрением у нее все в порядке 

ViVilma


Отражение голубого неба в здании, за которым идет гроза  

Staceface666


Капуста в разрезе 

peebsthehuman


Мост с «секретом» – во время отлива отдыхающие переходят по нему протекающий через пляж ручей  

camtarn


Домик из сказки 

CommercialsMaybe


После зимнего шторма обычный цветок выглядит вот так


Syllabub-Temporary


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Окружающий мир наполнен удивительными вещами. Это может быть необыкновенный пейзаж, причудливый узор на окне морозным утром или просто красивое здание, от...
 
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