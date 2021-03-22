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Удивительное рядом! Фотографии, которые вызовут у вас восторг
Источник материала: ОНТ
Окружающий мир наполнен удивительными вещами. Это может быть необыкновенный пейзаж, причудливый узор на окне морозным утром или просто красивое здание, от которого не оторвать взгляд.
Чтобы увидеть прекрасное и необычное, достаточно быть немного внимательнее. И, конечно, оказаться в нужное время в нужном месте. Предлагаем вам взглянуть на фотографии, которые более чем красноречиво отражают уникальность нашего мира.
Поля тюльпанов в Нидерландах
Кошка с генетической мутацией – со зрением у нее все в порядке
Отражение голубого неба в здании, за которым идет гроза
Капуста в разрезе
Мост с «секретом» – во время отлива отдыхающие переходят по нему протекающий через пляж ручей
Домик из сказки
После зимнего шторма обычный цветок выглядит вот так
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Окружающий мир наполнен удивительными вещами. Это может быть необыкновенный пейзаж, причудливый узор на окне морозным утром или просто красивое здание, от...
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