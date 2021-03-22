Два слона подрались во время циркового представления и упали за борт манежа

Источник материала: ОНТ

В цирке Казани (Россия) на дневном представления один слон напал на другого и повалил его за борт манежа. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в учреждении.

Когда животные затеяли драку, зрители на первых рядах начали разбегаться со своих мест. Вскоре дрессировщики разняли слонов. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что драка животных произошла на представлении «Шоу слонов и магия цирка». Из-за инцидента следующее выступление отменили.



На сайте цирка отметили , что драка произошла между слонихами Магдой и Дженни.

Администрация цирка заверила, что слонихи в полном порядке и находятся в отличной физической форме.

Фото: скриншот видео РИА «Новости»

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