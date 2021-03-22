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В Москве кот «спас» жизнь годовалой девочке. Она находилась три дня в квартире без воды и еды

22.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве кот «спас» жизнь годовалой девочке. Она находилась три дня в квартире без воды и еды

Годовалую девочку удалось спасти от голода и обезвоживания благодаря коту в квартире. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «МК».

Ребенка нашли в квартире 20 марта в одной из квартир на севере Москвы. Девочка находилась в помещении с 38-летняя мамой и котом. Около трех дней к ним никто не заходил, хотя женщина была мертва. Все это время малышка была без воды и еды.

О случившемся изданию рассказала бабушка девочки. По ее словам, мать ребенка собиралась поехать на дачу, но перестала выходить на связь. Тогда пожилая женщина решила проведать ее, но за дверью никто не отвечал. 

Тогда, стоя у двери, бабушка услышала мяуканье кота, которого обычно брали с собой на дачу. Женщина заволновалась и вызвала скорую. В квартире медики тело ее дочери и внучку – ее забрала скорая.

Как сообщили в пресс-службе московского департамента труда и соцзащиты населения, сейчас жизни девочки ничто не угрожает. Решение о ее судьбе примут после выписки.

В департаменте также добавили, что ранее семья получала поддержку как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Старшие дети проживают с отцом.

Фото: pixabay

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Годовалую девочку удалось спасти от голода и обезвоживания благодаря коту в квартире. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «МК». Ребенка нашли в квартире 20...
 
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