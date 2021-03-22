Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Источник материала: ОНТ

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом информирует официальный сайт команды.

Уточняется, что клуб и белорусский специалист решили прекратить сотрудничество по обоюдному желанию.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Московская команда в 167 матчах под руководством белорусского тренера одержала 82 победы, дважды становилась серебряным призером чемпионата России и завоевала Суперкубок России 2018.

Источник приводит цитату Гончаренко, который назвал время работы в ЦСКА лучшим периодом в его тренерской карьере.

Фото: pfc-cska.com

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