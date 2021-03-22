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Собаки, которых трудно взять на руки: хозяева питомцев показали, в каких гигантов они превратились из малышей. Это впечатляет!

22.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собаки, которых трудно взять на руки: хозяева питомцев показали, в каких гигантов они превратились из малышей. Это впечатляет!

Домашние животные растут очень быстро – об этом не понаслышке знают их владельцы. Остается только удивляться, как из крохотных питомцев вырастают великаны, которые могут одним взмахом лапы сбить с ног хозяев. 

Пользователи Сети поделились фотографиями своих собак в разном возрасте. Отличия колоссальные! Убедитесь сами. 

francis4nier

 rachel_hanna13

WellPolished_

G_Succi

Bigbutterdaddy

Dalanee_Tripp

BoneJeni

DrDavidDLing

JeremyFontanet

puaolena8

 

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Домашние животные растут очень быстро – об этом не понаслышке знают их владельцы. Остается только удивляться, как из крохотных питомцев вырастают великаны,...
 
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