Собаки, которых трудно взять на руки: хозяева питомцев показали, в каких гигантов они превратились из малышей. Это впечатляет!

Источник материала: ОНТ

Домашние животные растут очень быстро – об этом не понаслышке знают их владельцы. Остается только удивляться, как из крохотных питомцев вырастают великаны, которые могут одним взмахом лапы сбить с ног хозяев.

Пользователи Сети поделились фотографиями своих собак в разном возрасте. Отличия колоссальные! Убедитесь сами.

francis4nier

rachel_hanna13

WellPolished_

G_Succi

Bigbutterdaddy

Dalanee_Tripp

BoneJeni

DrDavidDLing

JeremyFontanet

puaolena8

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