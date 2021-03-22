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Дерзкое нападение котенка рассмешило Сеть. В роли жертвы – салфетка
Источник материала: ОНТ
Даже самые милые и крохотные котята в душе – хищники. В Сети набирает популярность видео, которое это доказывает. Ролик
На кадрах – котёнок по кличке Свобода. Хозяйка пушистого питомца сняла на видео, как он самоотверженно сражается с обычной бумажной салфеткой. Ролик умилил пользователей Сети и набрал более 1,6 миллиона просмотров.
«Это безоговорочная победа пушистого», «Всего одна салфетка, а радости сколько», «Смешной попрыгунчик», – написали в комментариях.
ФОТО: kartinki24.ru
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Даже самые милые и крохотные котята в душе – хищники. В Сети набирает популярность видео, которое это доказывает. Ролик опубликован на портале «Ридус». На кадрах...
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