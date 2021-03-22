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«Соседи забеспокоились, но было уже поздно»: в Гродно умер студент

22.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Соседи забеспокоились, но было уже поздно»: в Гродно умер студент

21 марта в студенческом общежитии ГрГУ им. Янки Купалы умер иностранный студент из Туркменистана. Об этом пишет sb.by со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского облисполкома Ярослава Василевского.

Сообщается, что у студента были проблемы со здоровьем и накануне ему даже вызывали скорую.

«Тем вечером он долгое время не выходил из душа. Его соседи забеспокоились, но было уже поздно», – добавил Ярослав Василевский.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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21 марта в студенческом общежитии ГрГУ им. Янки Купалы умер иностранный студент из Туркменистана. Об этом пишет sb.by со ссылкой на официального представителя УВД...
 
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