«Соседи забеспокоились, но было уже поздно»: в Гродно умер студент

Источник материала: ОНТ

21 марта в студенческом общежитии ГрГУ им. Янки Купалы умер иностранный студент из Туркменистана. Об этом пишет sb.by со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского облисполкома Ярослава Василевского.

Сообщается, что у студента были проблемы со здоровьем и накануне ему даже вызывали скорую.

«Тем вечером он долгое время не выходил из душа. Его соседи забеспокоились, но было уже поздно», – добавил Ярослав Василевский.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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