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«Соседи забеспокоились, но было уже поздно»: в Гродно умер студент
Источник материала: ОНТ
21 марта в студенческом общежитии ГрГУ им. Янки Купалы умер иностранный студент из Туркменистана. Об этом пишет
Сообщается, что у студента были проблемы со здоровьем и накануне ему даже вызывали скорую.
«Тем вечером он долгое время не выходил из душа. Его соседи забеспокоились, но было уже поздно», – добавил Ярослав Василевский.
Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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21 марта в студенческом общежитии ГрГУ им. Янки Купалы умер иностранный студент из Туркменистана. Об этом пишет sb.by со ссылкой на официального представителя УВД...
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