В Рогачевском районе местный житель обнаружил в поле три трупа

Источник материала: ОНТ

12 марта недалеко от деревни Малые Стрелки Рогачевского района мужчина обнаружил в поле гужевую повозку и три трупа. Об этом сообщает газета «Гомельская правда» со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову.

Телегу местный житель нашел в двух с половиной километрах от деревни. Тела лежали в повозке и возле нее. Это были трое мужчин из соседнего населенного пункта.

Житель Малых Стрелок обратился в милицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. При первичном осмотре тел видимых повреждений не было обнаружено.

Назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Фото: БЕЛТА

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