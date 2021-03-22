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В Рогачевском районе местный житель обнаружил в поле три трупа
Источник материала: ОНТ
12 марта недалеко от деревни Малые Стрелки Рогачевского района мужчина обнаружил в поле гужевую повозку и три трупа. Об этом
Телегу местный житель нашел в двух с половиной километрах от деревни. Тела лежали в повозке и возле нее. Это были трое мужчин из соседнего населенного пункта.
Житель Малых Стрелок обратился в милицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. При первичном осмотре тел видимых повреждений не было обнаружено.
Назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Фото: БЕЛТА
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12 марта недалеко от деревни Малые Стрелки Рогачевского района мужчина обнаружил в поле гужевую повозку и три трупа. Об этом сообщает газета «Гомельская правда» со...
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