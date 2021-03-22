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В Рогачевском районе местный житель обнаружил в поле три трупа

22.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Рогачевском районе местный житель обнаружил в поле три трупа

12 марта недалеко от деревни Малые Стрелки Рогачевского района мужчина обнаружил в поле гужевую повозку и три трупа. Об этом сообщает газета «Гомельская правда» со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову.

Телегу местный житель нашел в двух с половиной километрах от деревни. Тела лежали в повозке и возле нее. Это были трое мужчин из соседнего населенного пункта.

Житель Малых Стрелок обратился в милицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. При первичном осмотре тел видимых повреждений не было обнаружено. 

Назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Фото: БЕЛТА

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12 марта недалеко от деревни Малые Стрелки Рогачевского района мужчина обнаружил в поле гужевую повозку и три трупа. Об этом сообщает газета «Гомельская правда» со...
 
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