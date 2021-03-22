Источник материала: ОНТ

Завершился второй тур чемпионата Беларуси по футболу. Накануне прошли два матча.

Гродненский «Неман» в гостях сыграл вничью со «Слуцком» – 1:1 (голы в активе Александра Джигеро и Стефена Альфреда). А футболисты «Гомеля» на домашнем поле переиграли дебютанта Высшей Лиги – речицкий «Спутник» – 2:0 (победу своей команде принесли Дмитрий Гомза и Андрей Соловей).

Третий тур чемпионата страны стартует второго апреля.

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