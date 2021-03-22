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Завершился второй тур чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Завершился второй тур чемпионата Беларуси по футболу. Накануне прошли два матча.
Гродненский «Неман» в гостях сыграл вничью со «Слуцком» – 1:1 (голы в активе Александра Джигеро и Стефена Альфреда). А футболисты «Гомеля» на домашнем поле переиграли дебютанта Высшей Лиги – речицкий «Спутник» – 2:0 (победу своей команде принесли Дмитрий Гомза и Андрей Соловей).
Третий тур чемпионата страны стартует второго апреля.
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Завершился второй тур чемпионата Беларуси по футболу. Накануне прошли два матча. Гродненский «Неман» в гостях сыграл вничью со «Слуцком» – 1:1 (голы в активе...
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