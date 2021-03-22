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Куриные сердечки с овощами. ПП-рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Устали от обычной куриной грудки в рационе, но не хотите готовить жирное мясо?. Куриные сердечки – отличная альтернатива. Причем они очень полезны. В них содержится много аминокислот, микроэлементов (магний, железо, цинк и др.) и витаминов РР, А и группы В. А тушеные овощи отлично их дополнят. Рецепт простого блюда предлагает телеведущая ОНТ Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
1. Сердечки разморозить, вымыть и просушить. Положить в мультиварку, немного посолить и обжаривать в течение 5-7 минут.
2. Овощи вымыть, просушить. Картошку, морковь и чеснок очистить. Нарезать крупно.
3. Положить овощи в мультиварку. Посолить. Тушить в течение 25-30 минут. За 5 минут до окончания добавить в жаркое специи.
Приятного аппетита!
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Устали от обычной куриной грудки в рационе, но не хотите готовить жирное мясо?. Куриные сердечки – отличная альтернатива. Причем они очень полезны. В них содержится...
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