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Куриные сердечки с овощами. ПП-рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

22.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Куриные сердечки с овощами. ПП-рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Устали от обычной куриной грудки в рационе, но не хотите готовить жирное мясо?. Куриные сердечки – отличная альтернатива. Причем они очень полезны. В них содержится много аминокислот, микроэлементов (магний, железо, цинк и др.) и витаминов РР, А и группы В. А тушеные овощи отлично их дополнят. Рецепт простого блюда предлагает телеведущая ОНТ Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:
- куриные сердечки - 500 г.
- картофель - 1 шт.
- цукини - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- перец красный - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- сельдерей стеблевой - по вкусу
- соль
- специи
- масло растительное

Как готовить?

1. Сердечки разморозить, вымыть и просушить. Положить в мультиварку, немного посолить и обжаривать в течение 5-7 минут.


2. Овощи вымыть, просушить. Картошку, морковь и чеснок очистить. Нарезать крупно. 


3. Положить овощи в мультиварку. Посолить. Тушить в течение 25-30 минут. За 5 минут до окончания добавить в жаркое специи.



Приятного аппетита!

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Устали от обычной куриной грудки в рационе, но не хотите готовить жирное мясо?. Куриные сердечки – отличная альтернатива. Причем они очень полезны. В них содержится...
 
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