Куриные сердечки с овощами. ПП-рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Устали от обычной куриной грудки в рационе, но не хотите готовить жирное мясо?. Куриные сердечки – отличная альтернатива. Причем они очень полезны. В них содержится много аминокислот, микроэлементов (магний, железо, цинк и др.) и витаминов РР, А и группы В. А тушеные овощи отлично их дополнят. Рецепт простого блюда предлагает телеведущая ОНТ Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:

- куриные сердечки - 500 г.

- картофель - 1 шт.

- цукини - 1 шт.

- морковь - 1 шт.

- перец красный - 1 шт.

- чеснок - 2 зубчика

- сельдерей стеблевой - по вкусу

- соль

- специи

- масло растительное



Как готовить?

1. Сердечки разморозить, вымыть и просушить. Положить в мультиварку, немного посолить и обжаривать в течение 5-7 минут.





2. Овощи вымыть, просушить. Картошку, морковь и чеснок очистить. Нарезать крупно.





3. Положить овощи в мультиварку. Посолить. Тушить в течение 25-30 минут. За 5 минут до окончания добавить в жаркое специи.









Приятного аппетита!

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