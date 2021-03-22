Волшебное преображение: волонтеры отвели бездомную мать к стилистам. Как вам результат?

Источник материала: ОНТ

История бездомной женщины из Ганы, которой волонтеры помогли обрести жилье и примерить новый образ, попала в СМИ. Теперь у Жасмин Тёрксон и ее детей началась новая жизнь, пишет Medialeaks со ссылкой на Daily Star.

Бездомная женщина жила на улице вместе с двумя детьми. Ее положение было крайне тяжелым. На помощь Жасмин пришли волонтеры благотворительной организации, которые приехали в Африку в 2020 году с целью помочь местному населению. Женщине пожертвовали деньги на жилье. Когда она купила дом, ей помогли сделать ремонт.

На этом помощь не закончилась. Благотворительная организация оплатила услуги стилистов и парикмахеров, которые преобразили Жасмин – ее подстригли, сделали красивый макияж и прическу. Также женщина смогла купить себе наряды и украшения.

Тёрксон счастлива, что теперь у ее детей есть крыша над головой, и они смогут пойти в школу.

ФОТО: crabbimedia/Instagram

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