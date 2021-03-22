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Поправки в законопроект о дорожном движении обсудили в Палате представителей
Источник материала: ОНТ
Поправки в законопроект о дорожном движении обсуждали в Палате представителей. Главная цель обновленного документа – облегчить жизнь водителям и пешеходам.
Так, в Беларуси в скором времени будет введена система дорожного мониторинга, которая позволит в режиме реального времени отслеживать дорожную обстановку в стране: равномерно распределять транспортные потоки, изменять цикл работы светофоров, чтобы предотвращать заторовые ситуации на дорогах. Изменения затронут также выдачу и использование водительских удостоверений международного образца. Новый тип документов белорусы уже получают с середины прошлого года.
Законопроект предусматривает отдельные послабления для автошкол. В частности, в новом документе не придется согласовывать учебные маршруты с МВД, как это было ранее. Также у курсантов появится возможность выбора сдачи экзаменов: не только на механической коробке передач, но и на автоматической.
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Поправки в законопроект о дорожном движении обсуждали в Палате представителей. Главная цель обновленного документа – облегчить жизнь водителям и пешеходам. ...
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