Поправки в законопроект о дорожном движении обсудили в Палате представителей

Источник материала: ОНТ

Поправки в законопроект о дорожном движении обсуждали в Палате представителей. Главная цель обновленного документа – облегчить жизнь водителям и пешеходам.





Так, в Беларуси в скором времени будет введена система дорожного мониторинга, которая позволит в режиме реального времени отслеживать дорожную обстановку в стране: равномерно распределять транспортные потоки, изменять цикл работы светофоров, чтобы предотвращать заторовые ситуации на дорогах. Изменения затронут также выдачу и использование водительских удостоверений международного образца. Новый тип документов белорусы уже получают с середины прошлого года.

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси: «В Республике Беларусь на текущий момент делаются шаги для осуществления выдачи таких международных водительских удостоверений. Чтобы граждане Беларуси, приехав в любую страну – Испанию, страны Средней Азии – могли вполне на законных основаниях использовать там транспортные средства. Например, взять напрокат, купить автомобиль. Беспрепятственно пользоваться правом на управление транспортным средством».





Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Также вводится норма, сохраняющая право граждан Российской Федерации в рамках Союзного государства использовать на территории Республики Беларусь на законном основании водительское удостоверение национального образца Российской Федерации. Это – долгожданный момент для очень многих граждан».

Законопроект предусматривает отдельные послабления для автошкол. В частности, в новом документе не придется согласовывать учебные маршруты с МВД, как это было ранее. Также у курсантов появится возможность выбора сдачи экзаменов: не только на механической коробке передач, но и на автоматической.

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