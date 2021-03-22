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Синоптики рассказали, когда потеплеет в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Климатическая весна в Беларуси наступит в конце марта. Об этом сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, передает
Началом климатической весны считается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов.
По словам специалиста, температура воздуха в марте этого года находится в пределах нормы многолетних значений, а по северу – даже на 1 градус выше. Потепление синоптики прогнозируют после 25 числа.
Фото: БЕЛТА
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Климатическая весна в Беларуси наступит в конце марта. Об этом сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский,...
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