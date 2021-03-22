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Видео, которое «сломает» ваш мозг: телеведущий снялся в джунглях – он был не один. А вы видите второго героя?

22.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео, которое «сломает» ваш мозг: телеведущий снялся в джунглях – он был не один. А вы видите второго героя?

Журналист и защитник животных Форрест Галанте озадачил пользователей Сети снятым на Мадагаскаре видеороликом.

На кадрах телеведущий стоит в джунглях и рассказывает зрителям о природе, в которой человек не всегда может рассмотреть то, что находится буквально у него перед носом.

Затем ведущий указал на небольшого геккона, который притаился на дереве. Питомец буквально слился с ним и находился в кадре с самого начала видео. По словам Галанте, эти ящерицы могут блестяще маскироваться, и они практически неуловимы.

Пользователи Сети, посмотревшие видео, признались, что не заметили ящерицу, которая была прямо у них перед глазами: «Я смотрела на него трижды, видела, где он находится, и всё равно не могла его найти», «А теперь представьте, что вы пытаетесь схватиться за дерево, а вместо этого берётесь за одного из них».

ФОТО: скриншот из видео 

 



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Журналист и защитник животных Форрест Галанте озадачил пользователей Сети снятым на Мадагаскаре видеороликом. На кадрах телеведущий стоит в джунглях и...
 
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