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Видео, которое «сломает» ваш мозг: телеведущий снялся в джунглях – он был не один. А вы видите второго героя?
Источник материала: ОНТ
Журналист и защитник животных Форрест Галанте озадачил пользователей Сети снятым на Мадагаскаре видеороликом.
На кадрах телеведущий стоит в джунглях и рассказывает зрителям о природе, в которой человек не всегда может рассмотреть то, что находится буквально у него перед носом.
Затем ведущий указал на небольшого геккона, который притаился на дереве. Питомец буквально слился с ним и находился в кадре с самого начала видео. По словам Галанте, эти ящерицы могут блестяще маскироваться, и они практически неуловимы.
Пользователи Сети, посмотревшие видео, признались, что не заметили ящерицу, которая была прямо у них перед глазами: «Я смотрела на него трижды, видела, где он находится, и всё равно не могла его найти», «А теперь представьте, что вы пытаетесь схватиться за дерево, а вместо этого берётесь за одного из них».
ФОТО: скриншот из видео
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Видео, которое «сломает» ваш мозг: телеведущий снялся в джунглях – он был не один. А вы видите второго героя?
Журналист и защитник животных Форрест Галанте озадачил пользователей Сети снятым на Мадагаскаре видеороликом. На кадрах телеведущий стоит в джунглях и...
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