Синоптики рассказали, когда в Витебск придет весна

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 22 мар – Sputnik. С начала марта в Витебске стоит зимняя погода, Sputnik поинтересовался у синоптиков, долго ли еще продержатся в городе на Двине холода и насколько это естественно для марта.

Как отметили синоптики, в последние пару дней в Витебске температура была ниже нормы на 2-3 градуса.

"Из-за того, что последние годы были очень теплыми, мы начали забывать, как выглядят настоящие зима и весна. Сейчас в Витебске стоит нормальная мартовская погода. В первые три мартовских дня в городе установилась аномально теплая, апрельская погода, но потом март снова взял свое", – сообщили в ГУ "Витебскоблгидромет".

По словам собеседников, по всем нормам, первая половина марта считается зимней, погода совершает "переход через ноль" лишь 20-го – 21-го числа, тогда воздух начинает прогреваться.

По прогнозам синоптиков, уже завтра в Витебской области станет теплее – погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью температура по области составит -4.. -9°С, местами – до -13°С, днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов по Цельсию. В Витебске ночью температура может опуститься до -10°С, а днем воздух прогреется до +3 градусов.

Теплеть, по прогнозам синоптиков, продолжит в течение всей недели, к воскресенью температура ночью составит 0.. +5°С, днем воздух прогреется до +10 градусов, но возможны кратковременные осадки, ночью – с мокрым снегом.

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