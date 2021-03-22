Весенний маникюр: самые необычные тренды сезона

Источник материала: Sputnik Беларусь

Тренды в маникюрных салонах меняются также стремительно, как и на подиуме. Весной 2021 года на первый план снова выйдут яркие и разноцветные ногти, как дань ушедшей зиме. Тем более, что весна - прекрасный повод поэкспериментировать не только с модной стрижкой, но и маникюром. Лучшие идеи весеннего маникюра от гениев нейл-арта в специальной подборке Sputnik.

Розовый цвет правит бал в весеннем сезоне: одежда, аксессуары, макияж и даже маникюр в оттенке жвачки, фуксии или нежно-розового.

Если в прошлом сезоне ногти моделей украшали анималистичные принты, то в этот раз на смену им пришла разноцветная абстракция. Обращайте внимание на кислотные оттенки и не бойтесь переборщить с яркостью.

Цветные рисунки – звездочки, цветочки, капельки и кружки – возвратят вас в детство и подарят простор для фантазии.

Натуральность остается главным трендом для всех поклонников минимализма и тех, кто не готов щеголять с "детскими" узорами или красить ногти в желтый цвет.

Необычный френч с леопардом, яркими полосками и даже мелкими рисунками – новое обрамление хорошо знакомой классики.

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