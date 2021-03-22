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Как минчане встречают соседа-героя после освобождения
Источник материала: Хартия'97
Как минчане встречают соседа-героя после освобождения
Фотофакт.
Необычный знак солидарности от соседей одного из жителей жилого комплекса «Маяк-Минска» опубликовал телеграм-канала
«Мужчине дали «сутки», и после освобождения, мы, его соседи, встретили его шампанским, сладостями, и БЧБ шариками! Как настоящего героя!», - пишут читатели.
Берите пример! Проявляйте солидарность друг с другом!
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