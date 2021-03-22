ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как минчане встречают соседа-героя после освобождения

22.03.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Как минчане встречают соседа-героя после освобождения

1
  • 22.03.2021, 16:14
Как минчане встречают соседа-героя после освобождения

Фотофакт.

Необычный знак солидарности от соседей одного из жителей жилого комплекса «Маяк-Минска» опубликовал телеграм-канала «Баста!».

«Мужчине дали «сутки», и после освобождения, мы, его соседи, встретили его шампанским, сладостями, и БЧБ шариками! Как настоящего героя!», - пишут читатели.

Берите пример! Проявляйте солидарность друг с другом!


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия начала поставлять газ в Китай дешевле, чем в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by