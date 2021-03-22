Источник материала: Хартия'97

Как минчане встречают соседа-героя после освобождения 1 22.03.2021, 16:14

Фотофакт.

Необычный знак солидарности от соседей одного из жителей жилого комплекса «Маяк-Минска» опубликовал телеграм-канала «Баста!» .

«Мужчине дали «сутки», и после освобождения, мы, его соседи, встретили его шампанским, сладостями, и БЧБ шариками! Как настоящего героя!», - пишут читатели.

Берите пример! Проявляйте солидарность друг с другом!





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